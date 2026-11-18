Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülük yapılamaz. Kim ki fikir özgürlüğü adı altında, o kılıf altında siyasi bölücülük yapıyorsa o haindir. Ve devlet, hukuk gereğiyle buna sessiz kalamaz ve sessiz kalmamıştır, bunu da takdir ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin'deki son duruma değinen Destici, yıllar önce Balkanlar'da Türklere yapılan zulümden bahsetti. Fikir özgürlüğünün her istediğini söylemek olmadığını aktaran Destici, Türkiye'nin bu konuda yaptıklarını takdir ettiğini belirtti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekerek basın toplantısına başlamak istediğini kaydeden Destici, "Terörist ve siyonist İsrail, katil Netanyahu ve savaş kabinesinin iş başında olduğu dönemde binlerce masum çocuğu, binlerce masum kadını, yaşlıyı ve sivili katletti, soykırıma tabi tuttu. Bunu bir kez daha lanetliyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu'yu ve savaş kabinesini soykırım suçlusu olarak yargılama kapsamına aldı. Ama maalesef bugüne kadar somut bir şey gördük mü? Görmedik. Amerika Birleşik Devletleri ve onun başında bulunan hem önceki dönem devlet başkanı hem de bu dönemki devlet başkanı, soykırımcı ve katil Netanyahu'ya ve onun savaş kabinesine sonuna kadar sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam ediyor. Maalesef siyonistlerin, emperyalistlerin adaleti bu. Binaenaleyh onlardan bir şey beklememeliyiz. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Onun için her zaman diyoruz ki bu devirde eğer güçlü değilseniz, haklı olmanız bir şey ifade etmez. Kimse size hakkınızı teslim etmiyor, kimse size hakkınızı vermiyor. Haksızlığa uğradığınızda bu haksızlık soykırım dahi olsa kimse sizi sahiplenmez" diye konuştu.

"Gazze'de yaşayan yüz binlerce, milyonlarca masum insan var"

Gazze'nin yerle bir edildiğini söyleyen Destici, "Bu yetmiyor, hala İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. En son Han Yunus kentindeki Nasr Hastanesini de vurdunuz. Yine onlarca çocuk, insan hayatını kaybetti, yine yüzlerce yaralı. Sadece bu zor mevsim şartlarında yıkık dökük binaların içerisinde ya da naylondan yapılmış çadırlarda sel afetinin içerisinde yaşam mücadelesi veren bir Gazze var. Gazze'de yaşayan yüz binlerce, milyonlarca masum insan var, Müslüman kardeşimiz var. Onun için onları asla unutmamalıyız. Onları hep hatırlamalıyız. Ve onların içine düştüğü bu durumdan çıkmaları noktasında da hem bireysel olarak hem camia olarak hem de ülke olarak elimizden gelen bütün gayreti de göstermeliyiz. Bireysel olarak yapılacak hiçbir yardıma ya da topluluk olarak yapılacak hiçbir yardıma katil İsrail yönetimi, terörist İsrail devleti izin vermiyor. Kendi sınırları içine sokmadığı gibi Mısır tarafında bulunan Refah Kapısı'ndan da geçişlerine izin vermiyor. O zaman burada geriye tek bir yol, tek bir çare kalıyor. O da uluslararası kuruluşların harekete geçirilmesidir. Onu da yapacak olan kimlerdir? Devletlerdir. Bunun öncülüğünü kim yapmalıdır? İslam devletleri. Arap Birliği yapmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı yapmalıdır. Maalesef bu konuda istenilen düzeyde girişimleri ya da diğer devletler üzerinde ya da uluslararası kuruluşlar üzerinden baskıları olmuş mudur? Olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Bugün sessiz kalınırsa yarın kendi ülkelerinin de aynı durumu yaşayacağını kimse unutmasın"

Destici, İslam ülkelerine, İslam Birliği Teşkilatı'na ve Arap Birliği Teşkilatı'na çağrıda bulunarak, "Bugün sessiz kalınırsa yarın kendi ülkelerinin de aynı durumu yaşayacağını, kendi milletlerinin de aynı katliamlarla ve soykırımlarla karşı karşıya kalacağını hiç kimse unutmasın diyoruz. Ve bir kez daha Gazze'de hayatını kaybeden masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve orada bütün bu zor şartlarda yaşam mücadelesi veren, topraklarına ve ülkelerine sahip çıkan Filistinli kardeşlerimizin de Cenab-ı Hakk yar ve yardımcısı olsun diyorum" dedi.

"Balkanlar'da yüz binlerce Türk, sırf Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir"

Türk milletinin tarihte büyük zaferler kazandığını ancak büyük acılar da yaşadığını aktaran Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu acıların en büyüklerinden birisi de yakın tarihimizde, 20. yüzyılda, 19. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar'da yaşanmıştır. Balkanlar'da yüzbinlerce Türk, sırf Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. Milyonlarcası topraklarından, ülkelerinden, evlerinden zorla çıkarılmışlardır. Bu zulümlerden, bu katliamlardan en ağırları da Bulgaristan'da yaşanmıştır. Bulgaristan Türklüğü bütün bu zulümlere, katliamlara rağmen varlığını korumayı, muhafaza etmeyi bilmiştir. Büyük kayıplar vermiştir. Bugün ülkemizde belki de Bulgaristan'da yaşayandan çok Bulgaristan muhaciri soydaşlarımız ve dindaşlarımız bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi bu tip katliamla, zulümle yüzleşen Türk toplulukları içerisinden her zaman büyük kahramanlar da çıkmıştır. Büyük başarılar elde eden şahıslar da çıkmıştır. İşte Bulgaristan Türkleri arasından çıkan böyle bir kahraman yiğit de Naim Süleymanoğlu'dur. Ve Bulgaristan'ı terk ederek hep arzu ettiği, göğsüne takmak istediği ay yıldızlı al bayrağımızla birlikte üç olimpiyat şampiyonluğu, yedi dünya, yedi Avrupa şampiyonluğu kazanmıştır. Türk bayrağını yarıştığı bütün yarışmalarda göndere çektirmiştir. 18 Kasım 2009'da hayatını kaybetmiştir. Kendisini milli sporcumuz, şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Zulümde, katliamlarda hayatını kaybeden Bulgaristan ve Balkan Türkü kardeşlerimizi de bir kere daha rahmetle ve dualarla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah diliyorum."

"Fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülük yapılamaz"

Geçen haftaki basın toplantısında kendisinin söylediği şeylerin başka yerde, başka basın toplantılarında duyulmayacağını söylediğini hatırlatan Destici, "Nitekim bizden başka geçen hafta bahsettiği herbendi yani bu siyasi bölücülük manifestosunu burada çok detaylı bir şekilde size anlattım, ne yapmak istediklerini, amaçlarının ne olduğunu anlatmak istedim. Evet belki siyasetin gündeminde fazla yer tutmadım, Türkiye'nin gündeminde fazla yer tutmadı ama hukuk gereğini yaptı. Ve bunların siyasi bölücülük yaptığını, devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine kastettiklerini, emellerinin ve niyetlerinin ayrılıkçı olduğunu, siyasi bölücülük olduğunu tespit ederek haklarında gerekli soruşturmalar açıldı ve gerekli hukuki operasyonlar yapıldı. Bunu takdirle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Biz daha önce de ifade ettik, biz herkesin fikrini, düşüncesini özgürce söylemesinden yanayız. Ama fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülük yapılamaz. Kim ki fikir özgürlüğü adı altında, o kılıf altında siyasi bölücülük yapıyorsa o haindir. Ve devlet, hukuk gereğiyle buna sessiz kalamaz ve sessiz kalmamıştır, bunu da takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.