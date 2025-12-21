Destici "Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı - Son Dakika
Destici "Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

Destici "Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
21.12.2025 18:29
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çalışan kadınlar için kreş zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirterek, kreş açamayacak kurumlar için devlet desteği sağlanmasını önerdi. Çocuk başına verilen desteklerin yetersiz olduğunu da aktaran Destici, bu desteğin en az 5 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlenen BBP Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere ve çocuklara sahip çıkmanın önemine değinerek, Alperen Ocaklarının parti açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'de yasa dışı bahis ve kumarın büyük bir toplumsal sorun haline geldiğini ifade eden Destici, yasal olanlar da dahil tüm bahis oyunlarının kaldırılması gerektiğini savundu. Destici, Türkiye'de doğurganlık oranının hızla düştüğünü, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

BBP lideri Destici, çocuk başına verilen desteği yetersiz buldu: En az 5 bin lira olmalı

"ÇALIŞAN HER KADINIMIZA ÇOCUĞUNU BIRAKABİLECEĞİ KREŞ İMKANI VERİLSİN"

Çalışan kadınların hayatının kolaylaştırılmasının önemine dikkati çeken Destici, "Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz." dedi.

"EN AZ 5 BİN TL OLMALI"

Çocuk başına verilen desteklerin yetersiz olduğunu savunan Destici, bu desteğin en az 5 bin lira olması gerektiğini dile getirdi. Kadınların çalışma hayatında esnek düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, mesai saatlerinde esneklik sağlanmasını ve hafta sonu çalışmasının kaldırılmasını önerdi.

"BBP OLARAK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİMİZ YÜZDE 50"

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, "Biz asgari ücretle ilgili de emekliyle ilgili de rakam söylerken ya da bir teklifte bulunurken bunu popülist bir yaklaşımla söylemiyoruz. Asgari ücret şu an 22 bin 104 lira. Bunun tam yüzde 50'sini aldığınızda 33 bin 52 lira yapıyor. Bizim BBP olarak asgari ücret teklifimiz budur." dedi.

BBP lideri Destici, çocuk başına verilen desteği yetersiz buldu: En az 5 bin lira olmalı

"DEVLETİMİZE, HÜKÜMETİMİZE, CUMHUR İTTİFAKIMIZA GÜVENİYORUZ"

Terörsüz Türkiye hedefini desteklediklerini ancak terör örgütlerine güvenilemeyeceğini belirten Destici, "Biz devletimize, hükümetimize Cumhur İttifakımıza güveniyoruz. Ama biz karşımızdaki bu hainlere güvenmiyoruz. Neden? Çünkü bunların kendi iradeleri yok." ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇA AK PARTİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Destici, AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sunmasına ilişkin de "Açıkça AK Parti'yi tebrik ediyorum raporundan dolayı. Başından itibaren söylenenin arkasında durdu. Ne diyor? Kardeşim tümüyle silah bırakmalı. Tüm unsurlarıyla ve tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden yasal bir adım atılamaz. Çok doğru ve alkışlanacak bir duruş." değerlendirmesinde bulundu. Kongrede mevcut başkan İsmail Karateke, görevini Selman Yeniçulha'ya devretti. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Ekonomi, Çocuk, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı - Son Dakika

SON DAKİKA: Destici "Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı - Son Dakika
