BBP Lideri Mustafa Destici: Malazgirt Zaferi Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediyesidir - Son Dakika
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Politika

BBP Lideri Mustafa Destici: Malazgirt Zaferi Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediyesidir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici, mesajında, Türk milletinin, büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin, İslam dünyasındaki bölünmüşlükleri ortadan kaldırdığını ve milletin İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunu başlattığını belirtti.

26.08.2024 15:12
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk milletinin, büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, beraberinde İslam dünyasındaki bölünmüşlükleri de ortadan kaldırmış ve milletimizin İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunu başlatmıştır. Büyük Hükümdar Sultan Alparslan'ın kahraman askerleriyle birlikte beyaz kefene sarılarak kazandığı Malazgirt Zaferi, Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediye edilmesi sonucunu doğurmuştur" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici, mesajında, "Büyük Milletimizin tarihi büyük zaferlerle doludur. Malazgirt Zaferi de bunlardan biridir. Malazgirt Zaferi yalnız Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de bir dönüm noktası olacak kadar önemli bir hadisedir. Çünkü Türklerin tarih boyunca kazandığı zaferler içinde ileriye yani geleceğine doğru en çok tesirde bulunan bu zaferdir. Öyle ki bu zafer, sonuçları itibariyle, kısa bir süre içerisinde, Türkleri İran sınırından, Marmara kıyılarına ve İstanbul önlerine getiren bir zaferdir. Malazgirt Zaferi inancın, kararlılığın ve aklın doğru zaman ve doğru yerde kaderin tecellisi şeklinde hayatiyet bulduğu zaman ne büyük olağanüstü başarılar getirdiğinin tarihimizdeki en önemli örneklerdendir. Sayı ve teknik imkan bakımından kendisinden dört kat büyük bir orduyu dize getiren ve Anadolu'nun kapılarını Türk ve İslam medeniyetine açan bu büyük zafer dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. Türk milletinin, büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, beraberinde İslam dünyasındaki bölünmüşlükleri de ortadan kaldırmış ve milletimizin İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunu başlatmıştır. Büyük Hükümdar Sultan Alparslan'ın kahraman askerleriyle birlikte beyaz kefene sarılarak kazandığı Malazgirt Zaferi, Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediye edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bin yıldır bu toprakları vatan edinen büyük Türk Milleti, bir kısım şer odaklar tarafından fitne ve kirli oyunlar marifetiyle özünden uzaklaştırılmaya, parçalanıp zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bin yıllık terkibimiz ayrıştırılmaya, birbiriyle düşman edilmeye çalışılsa da milletimizin mayası, tarihi ve kültürel dokusu sağlamdır. Bu kirli oyunlar uzun yıllardır sahnelenmekte fakat her seferinde milletimizin sağduyu duvarına toslamaktadır. Bugün bölücü terör unsurları ve her türlü dış müdahaleye açık kirli odaklar ister sahada olsun ister masa başında, amaçlarına ulaşamayacaktır. Anadolu topraklarında kurucu irade Türk'e ve Türklere dair ne varsa yadırgayan düşmanlarımıza inat, aziz milletimiz bu topraklarda bin yıldır olduğu gibi, hep birlikte barış, esenlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edecektir. Bu irade, bu şuur, bu kararlılık aziz milletimizin tarihi ve kültürel dokusunda mevcuttur. Bu duygu ve düşünceler içinde millet olarak gurur ve mutlulukla andığımız Malazgirt Zaferinin 953'üncü yıldönümünü kutluyorum. 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır' sözünün mimarı Büyük komutan ve hükümdar Alparslan olmak, üzere şanlı ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Nice bin yıl daha bu topraklar üzerinde; huzur ve birlik içinde yaşamayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BBP Lideri Mustafa Destici: Malazgirt Zaferi Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediyesidir - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Lideri Mustafa Destici: Malazgirt Zaferi Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediyesidir - Son Dakika
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