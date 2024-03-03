CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da vatandaşlarla buluştuğu mitingde, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bedelli askerlik yapanlara yönelik sözleri tepki çekerken, Özel, bu çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğullarını kastettiğini söyledi.

03.03.2024 09:00  Güncelleme: 09:22
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Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi. Özel'in sözleri bedelli askerlik yapanların tepkisine neden olurken Özel bu çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğullarını kastettiğini söyledi.

"SORUNLARIN HEPSİNİN ÇARESİ SİZDE"

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı. Soma ilçesinde parti otobüsü üzerinden seçmenlere seslenen Özgür Özel, "Biri diyor 3600 ek gösterge. Biri diyor motorum var mazotum yok. Biri diyor taşerondaydım, kadromu alamadım. Bir tanesi 10 lirayı gösteriyor cebimde bu kaldı, ben emekliyim diyor. Bu sorunların hepsinin çaresi sizde, çaresi sandıkta. 31 Mart tarihinde sandık başına gittiğimizde CHP'nin adaylarına oy vereceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE İTTİFAKI BEDELLİ ASKERLİĞE KAÇANLARDAN OY BEKLEMEZ"

'Türkiye ittifakı' çağrısını yineleyen Özel, "Bu adaylar CHP'nin adayları değil. Bu adaylar büyük bir ittifakın adayları. Bu ittifakın adı Soma'da Soma ittifakı. Türkiye'de Türkiye ittifakı. Bu ittifakın rengi kırmızıyla beyaz. Ay yıldızlı al bayraktan alıyor rengini. İçinde sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar var. Bu partiye oy versin diye kimseyi ayırmıyoruz" dedi. "Türkiye ittifakı kimden oy bekler" diyen Özgür Özel, "Türkiye ittifakı, milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlardan oy bekler. Kimin karnı açsa, kimin maaşı yetmezse, kimin iş güvencesi yoksa, kimin çocuğu yurt dışına gitmek istiyor ve endişeleniyorsa onlar Türkiye ittifakındadırlar. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Sözlerinin bedelli askerlik yapanların tepkisini çekmesi üzerine konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum: Hepimiz bu ülke için canımızı veririz ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç briket bir ev penceresiz camına naylon çekilmiş oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim, 'Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' diye 7 tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip biz vatanseveriz biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelli ile çürük raporu ile kaçmayız dedim.

"SEN KENDİ EVLADINA ÇÜRÜK RAPORU ALIYORSUN"

Diyorlar ki Özgür Özel 'bedelliden oy istemedi mi?'. O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum: Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da bedelli yapıp askere yollamıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun onu soruyorum onu.''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Türkiye\'yi sevenlerden oy istiyoruz\'

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz' - Son Dakika

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