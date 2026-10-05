Behçet Sevgili, HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığına 4. Olağan Kongre'de yeniden seçildi

Behçet Sevgili, HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığına 4. Olağan Kongre'de yeniden seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi, Sanat Sokağı Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile çok sayıda partilinin katıldığı kongrede konuşmaların ardından Behçet Sevgili yeniden il başkanlığına seçildi.
HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi yapıldı.
Partinin Malatya İl Başkanlığının kongresi, Sanat Sokağı Konferans Salonu'nda toplandı.
Kongreye HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile çok sayıda partili katıldı.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede Malatya İl Başkanlığına Behçet Sevgili yeniden seçildi.
Kaynak: AA
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