Bekin\'den İsrail\'e Suriye Uyarısı

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in uluslararası toplumun gözü önünde Suriye'de fiili işgal başlatmasının, son derece tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirterek, "İsrail üzerinde baskı oluşturulması artık kaçınılmazdır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, Suriye ile arasındaki ayrıştırma bölgesini işgal etmesini kınayan Bekin, İsrail'in, bununla da yetinmeyip Suriye'nin farklı noktalarını bombalaması ve Suriye'de alan hakimiyeti oluşturmak amacıyla işgal politikası uygulamasının, son derece tehlikeli bir süreci başlattığına dikkati çekti. Suriye'nin güçsüzleştirilmesi ve bölünmesinin amaçlandığını söyleyen Bekin, şöyle konuştu:

"Şu aşamada Suriye'de birçok bilinmeyenli denklem yaşanırken, dış aktörler hızlıca hareketle Suriye'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla hamleler yaparken, bu konuda salt söylemle yetinmek çözümsüzlüğe ve istikrarsızlığa neden olabilir. Özellikle İsrail'in uluslararası toplumun gözü önünde Suriye'de fiili işgal başlatması, son derece tehlikeli bir durum ortaya koymaktadır. İsrail üzerinde baskı oluşturulması artık kaçınılmazdır. Bu konuda Türkiye'ye de büyük görevler düşmektedir. Maalesef Türkiye'de, 'Suriye'de her şey güllük gülistanlık' havası estirilerek, burada olabilecek yeni oluşumlar göz ardı edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin öncülüğünde bütün Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Suriye'nin geleceği konusunda nasıl adım atılacağına dair bir istişare toplantısı yapmaları artık kaçınılmazdır."

Doğan Bekin, Birleşmiş Milletlerin, İsrail'in üyeliğini askıya almasını da istedi.