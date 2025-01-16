Bekin: Gazze Direnişi Siyonist Planları Aksamaya Uğrattı - Son Dakika
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Politika

Bekin: Gazze Direnişi Siyonist Planları Aksamaya Uğrattı

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Bekin, Gazze'deki direnişin siyonist planları engellediğini vurguladı.

16.01.2025 16:47
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Filistinlilerin Gazze'de ortaya koydukları direniş bilinci, siyonistlerin Gazze'ye yönelik tüm planlarının akamete uğramasına vesile oldu. Artık bizlerin ayrıştırıcı değil, birleştirici politikaları öncelememiz gerekir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki vahşet sonucu 50 binin üzerinde Filistinli çocuk, kadın, genç ve yaşlının hayatını kaybettiğini belirtti.

Küresel güçlerin, bu soykırımı durdurmak yerine silah sevkiyatı yaparak arkasında durduğunu, bunların başında ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin yer aldığını vurgulayan Bekin, bu katliamın en büyük destekçisi rolünü oynayan Biden'ın, gider ayak barış konusundaki söylemlerinin samimi olmadığını bildirdi.

Orta Doğu coğrafyasında akan kanın, bir an önce durması ve barışın hakim olmasını temenni eden Bekin, şunları söyledi:

"Küresel güçlerin, Müslümanları koruma ve kollama diye hiçbir kaygı içerisinde olmadıkları son Gazze örneğinde iyice ortaya çıkmıştır. Geçmişte Irak, Libya, Yemen gibi ülkelerden ders çıkaramayanlar ne yazık ki Gazze konusunda da sınıfta kalmış oldular. Bu coğrafyada, Müslüman katliamı yapılırken birçok ülke, katliamlar karşısında sessizliği yeğledi. Bundan cesaret alan siyonist işgal güçlerinin, küresel güçlerle uyguladıkları tüm yöntemlere rağmen ortaya konulan şanlı direniş ruhu ortadan kaldırılamadığı gibi, bumerang hızıyla geri tepti. Bunun sonucu olarak, Filistinlilerin Gazze'de ortaya koydukları direniş bilinci, siyonistlerin Gazze'ye yönelik tüm planlarının akamete uğramasına vesile oldu. Artık bizlerin ayrıştırıcı değil, birleştirici politikaları öncelememiz gerekir."

Bekin, en büyük temennilerinin, İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere tüm işgal topraklarından geri çekilmesi olduğuna değinerek, bu konuya ilişkin bütün Müslüman ülkeleri ve uluslararası toplumu sağduyulu olmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bekin: Gazze Direnişi Siyonist Planları Aksamaya Uğrattı - Son Dakika

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