Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Esnaf ile Bir Araya Geldi

Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ile birlikte Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafla birlikte kahvaltı yapan Bozdağ ve Beyazgül esnaf duasına da eşlik etti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başkan Beyazgül'ün Şanlıurfalılara emanet olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye talep ve önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Başkan Beyazgül, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile birlikte Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Sanat ve Esnaf Odası Başkanı Halil Polat, yönetim kurulu ve üyeleri bir araya geldi.

Bozdağ ve Başkan Beyazgül ziyaretin ardından esnafla kahvaltı programına katıldı. Yapılan esnaf duasına da eşlik eden Başkan Beyazgül ve Milletvekili Bozdağ, esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileklerini iletti.

"Her zaman esnafımızın yanında olduk"

Esnafla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül ve Bozdağ esnafdan gelen talep ve önerileri de dinledi. Esnafın henüz yapılaşmadan önce belirlenen alanların yollarının ve altyapılarının yapıldığını aktaran Başkan Beyazgül, "Esnafımızın her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Esnafımız neyi istediklerini çok iyi biliyorlar. Bu anlamda esnafımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız ve tüm adaylarımız size emanettir"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yaşatılan Ahilik kültürünün son derece önemli bir kültür olduğuna dikkati çekerek "Her sabah besmele ve bereket duasıyla işinize başlıyor olmanız tüm dünyaya örnek olacak bir gelenektir. Bu geleneği bunca yıldır ayakta tuttunuz. Bu geleneği yaşatmaya devam ettiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bu gelenek Türkiye'ye Şanlıurfa'nın gösterdiği pek çok örnekten bu örnekle de yol gösterici olduğunu ifade etmek istiyorum. Esnaf bizim canımız ciğerimizdir. Esnafımız bu memleketin birliğimizin, dirliğimizin çimentosudur. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de esnafımızın güçlenmesi için ne lazımsa onu yapmaya özet göstereceğiz. Duanızı bizden esirgemeyiniz. Cumhurbaşkanımız size emanettir. Zeynel Başkanımız size emanettir. Bütün Başkanlarımız size emanettir" diye konuştu.

Esnaf da Başkan Beyazgül'ün Şanlıurfa'ya hizmet etmek için her kapıyı zorladığını belirterek her zaman Başkan Beyazgül'ün yanında olduklarını ifade ettiler. - ŞANLIURFA