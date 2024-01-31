Bekir Bozdağ\'dan FETÖ\'yü övdüğü video üzerinden kendisini eleştirenlere yanıt

Bekir Bozdağ'ın 2011 yılında yaptığı konuşmayla yeniden gündeme geldi. Bozdağ, TBMM'de yaptığı konuşmada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.
Bozdağ'ın sözlerini hatırlatan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyen bir cumhurbaşkanı bugün Türkiye'ye ana yasasızlığı, hukuksuzluğu ve meclisin işlevsizliğini dayatmıştır. Bunu yaparken de bu yüce meclisin kürsüsünü geçmişte terör elebaşına methiyeler dizmek için kullanan, terör örgütü propagandası yapan birini bugüne özel olarak kullanmıştır. " dedi.
Murat Çan şunları söyledi:
"Dün burada okutulan bir kağıt parçası marifetiyle Hatay halkının iradesini gasp edenlerin bu eylemi açıkça anayasal düzenin, ortadan kaldırmaya teşebbüs suçudur. Anayasayı askıya almak, darbeciliktir. Darbecisiniz, darbecisiniz, darbecisiniz."
Bozdağ, Çan'ın sözlerine şöyle cevap verdi:
"Dünden beri şahsıma yönelik haksız ithamlar yapıldı. Ben buradaki görüşmelerin suküneti açısından cevap vermedim. Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim. FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, terörist başıdır. Bir terör örgütünün yöneticisidir. Eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca söyledim. 13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip, benim daha sonra söylediklerimi hiçbirini yok saymak büyük bir haksızlıktır. 15 Temmuz'da da burada bombaların altında burada olduğumuzu, bize düşen burada ölmektir diye milletvekilleriyle meydan okuyan da bir Bozdağ var."
Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi:
"Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık."
Ayrıntılar geliyor...
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
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Son Dakika › Politika › Bekir Bozdağ'dan FETÖ'yü övdüğü video üzerinden kendisini eleştirenlere yanıt - Son Dakika
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