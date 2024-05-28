Belçika'da Brüksel Özgür Üniversitesi, İsrail üniversiteleriyle araştırma anlaşmalarını askıya aldı

Politika

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Akademik Konseyi "çoğunluk kararıyla" İsrail üniversiteleriyle kurumsal araştırma anlaşmalarını ve projeleri askıya aldı.

Belçika'da üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler ilk başarısına elde etti. Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Akademik Konseyi, "çoğunluk kararıyla" İsrail üniversiteleriyle kurumsal araştırma anlaşmalarını ve projeleri askıya aldı.

Konsey, İsrail üniversiteleriyle ortaklığın askıya alınması kararının, üniversite yetkililerinin "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 24 Mayıs 2024 tarihli kararı lehine açık bir taahhütte bulunmasına" kadar sürdürüleceğini bildirdi.

Yaklaşık yüz öğrenci 7 Mayıs'tan bu yana ULB'nin Solbosch Kampüsü'ndeki bir binayı işgal ederken, öğrencilerin taleplerinin başında İsrail Teknoloji Üniversitesi ile "askeri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik" işbirliği yer alıyordu. Öğrenciler, ayrıca Kudüs İbrani Üniversitesi ve Weizmann Bilim Enstitüsü ile yapılan işbirlikleri de "sömürgecilik yapılarının doğrudan güçlendirilmesi" olarak nitelendiriyor ve ilişkilerin kesilmesini istiyordu.

Filistin üniversiteleriyle de ilişkiler askıya alındı

Konsey tarafından alınan kararda, "Üniversite, İsrailli rehineler koşulsuz serbest bırakılmadıkça Filistin üniversiteleriyle anlaşma yapmayacağını da taahhüt ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Bireysel akademik ve bilimsel işbirliklerine engel yok"

ULB tarafından yapılan açıklamada, "Akademik Konseyin kararı, İsrail ve Filistin üniversitelerinden araştırmacılarla bireysel akademik ve bilimsel işbirliklerini bir sonraki duyuruya kadar hiçbir şekilde engellemez" denildi. - BRÜKSEL