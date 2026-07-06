Belçika Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Selam

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken paylaştığı mesajda, "Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm" dedi.

36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Francken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı. - ANKARA