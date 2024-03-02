Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonunu' tanıttı - Son Dakika
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Politika

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonunu' tanıttı

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları \'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonunu\' tanıttı

Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, 'Hizmet, Eser ve Gönül Belediyeciliği' başlığı altında 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu' projelerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Şerifoğulları, 2019 yılında 11 ana başlıkta 100 proje için söz verdiklerini hatırlatarak, 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Şerifoğulları, Elazığ için yeni bir hikaye yazma zamanının geldiğini ifade etti.

02.03.2024 13:50  Güncelleme: 14:29
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Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonunu' tanıttı

Başkan Şerifoğulları:

"Şimdi Elazığ için yeni bir hikaye yazma zamanı"

"2019 yılında 11 ana başlıkta 100 proje için söz vermiştik. Şükürler olsun ki bugün 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuruyla karşınızdayız"

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, "Hizmet, Eser ve Gönül Belediyeciliği" başlığı altında 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu' projelerini kamuoyu ile paylaştı. Göreve başladıklarında 100 proje için söz verdiklerini hatırlatan Başkan Şerifoğulları, "2019 yılında 11 ana başlıkta 100 proje için söz vermiştik. Şükürler olsun ki bugün 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuruyla karşınızdayız. Şimdi Elazığ için yeni bir hikaye yazma zamanı" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu" başlıklı projelerini, 2024-2029 dönemi proje tanıtım toplantısında açıkladı. Bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısına, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe ve belde belediye başkanları ile başkan adayları, AK Parti merkez ilçe ve belde teşkilatları, partililer, oda ve sendika temsilcileri ile davetliler katıldı. 2019 yılında 11 ana başlıkta 100 proje için söz verdiklerini ve 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuru içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan adayı Şerifoğulları, "Bugün ise geçtiğimiz 5 yılda sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde çözmüş olduğumuz Elazığ'ımızın daha güçlü yarınlarını ve yeni yüzyıl rotasını konuşacağız. Yarınlarımıza kazandıracağımız yeni değerleri konuşacağız. Şimdi artık hemşehrilerimizin desteğiyle Elazığ'ımız için yeni bir hikaye yazma zamanı" diye konuştu.

100 proje için söz verdi, 116 projeyi hayata geçirdi

Başkanlık döneminde meydana gelen depremler ve yaşanan pandemiye rağmen belediyecilikte en iyi hizmeti vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Hepimizin malumu olduğu üzere bu 5 yıllık süreçte depremler ve pandemi gibi oldukça zorlu badireler atlattık. Ama hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. Belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye, yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeye, hemşehrilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle gece gündüz demeden çalışmaya gayret ettik. 2019 yılında yine bu mekanda hemşehrilerimize 11 ana başlıkta 100 proje için söz vermiştik. Şükürler olsun ki bu gün 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuruyla karşınızdayız. Bu başarı Elazığ'ın başarısıdır. Bu başarı hemşehrilerimizin üzerimizden hiç eksik etmedikleri duaların tecellisidir. Bugün ise geçtiğimiz 5 yılda sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde çözmüş olduğumuz Elazığ'ımızın daha güçlü yarınlarını ve yeni yüzyıl rotasını konuşacağız. Yarınlarımıza kazandıracağımız yeni değerleri konuşacağız. Şimdi artık hemşehrilerimizin desteğiyle Elazığ'ımız için yeni bir hikaye yazma zamanı. Şimdi artık bölgemizde yıldız bir şehir olmak için hamle zamanı. Şimdi artık insanımızın yaşam kalitesini, refahını Türkiye Yüzyılı Şehirleri vizyonuna taşıma zamanı. Şimdi zaman yine yeniden Elazığ deme zamanı" şeklinde konuştu.

"Yapı stokumuz önemli ölçüde yenilendi"

Hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Şerifoğulları, "Dirençli şehirlerde Elazığ vizyonu diyoruz, şehrimizin önceliği kentsel ve yerinde dönüşümdür. Hep ifade ettiğimiz gibi önceliğimiz insanımızdır. Ailelerimizin güven ve huzur içinde yaşadığı bir şehir inşa etmektir. Bu şehir önce 24 Ocak, ardından 6 Şubat depremleriyle sarsıldı. Şehrimizde devletimizin güçlü desteğiyle eski yapı stokumuzun yenilenmesi noktasında çok güçlü adımlar atıldı ve mevcut yapı stokumuz önemli ölçüde yenilendi. Deprem kuşağında yer alan şehrimizde bu gerçeği asla göz ardı etmeden yatay mimariyi önceleyerek, depreme dayanıklı, sağlıklı ve güvenilir bir şehir inşa etme yolunda yürüttüğümüz çalışmaları kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah hemşehrilerimizin teveccühleriyle başlayacağımız yeni dönemde şehrimiz adına önceliklerimizin ilk sırasında kentsel dönüşüm çalışmalarımız olacak. Depreme dayanıklı dirençli bir şehir olma yolunda atacağımız ikinci adım ise yerinde dönüşüm çalışmalarımız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın depremlerden etkilenen 11 ilde başlattığı orta ve ağır hasarlı binaların yerinde dönüştürülmesi hamlesinde, vatandaşlarımızın talebi ve belediyemizle uzlaşılması durumunda, binaların yapımını Elazığ Belediyesi olarak biz üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları 'Dirençli Şehirlerde Elazığ Vizyonu' ve 'Yerinde Dönüşüm Çalışmaları' projelerinin yanı sıra yatay mimari esaslı yeni imar planları, afet risk yönetim sistemi projesi, afet eğitim ve bilinçlendirme parkı, istihdam ve kalkınmada Elazığ vizyonu, Yeni Sanayi Sitesi projesi, Tekstilkent projesi, lisanslı depoculuk projesi, yöresel ürün festivalleri projesi, Fırat hayvan ürünleri tedarik ve ticaret merkezi, Elazığ Belediyesi mikrokredi merkezi projesi ve Ulaşımda Elazığ vizyonu gibi seçim projeleri hayata geçireceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonunu' tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonunu' tanıttı - Son Dakika
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