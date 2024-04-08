Politika

Belediye başkanlığını kazanan Derya Bulut, mazbatasını aldı

KIRKLARELİ - MHP'den girdiği yerel seçimde Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un mazbatası için törenler düzenlendi. Belediye Başkanı Bulut'a mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Özlem Orhan takdim etti.

Daha sonra Bulut adliye önünde toplanan vatandaşlara destekleri için teşekkür etti. Bulut ve beraberindekiler kortej eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Bulut ve beraberindekiler Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Derya Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından kortej eşliğinde belediye binasına gitti. Belediye önünde vatandaşlara seslenen Bulut, "Sandıkta sizlerin teveccühleri ile sizin gücünüzle, sizin sesinizle bu gün burada sizlere hitap ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırklareli'mizin uzun zamandır hasret kaldığı hizmet değişimi için bu gün itibariyle görevimize başlayacağız. İnşallah ilimize en iyi şekilde bizlere ve bundan sonraki süreçte de sizlerin desteğini bizleri mahcup etmesi üzerine niyet ediyorum ve o doğrultuda da gece, gündüz demeden çalışacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum" dedi.

Makama gelen Kesimoğlu'na, Bulut çiçek verdi. Önceki dönem belediye başkanı Kesimoğlu'na teşekkür eden Bulut, gece gündüz demeden çalışacağını söyledi.

Önceki dönem belediye başkanı Kesimoğlu da YSK'ya itiraz ettikleri ve adalet neyse yerini bulacağını belirterek, "Gönül huzuru içerisinde bu bayrağı sevgili kardeşime teslim ediyorum. Tabii ki demokrasiye olan inancımız, hukuk devletine bağlılığımız gereği biz de yasal hakkımızı kullandık. İlçe ve İl Seçim Kurullarına itirazda bulunduk, en sonunda YSK'ye itirazımızı ilettik. Artık oradan ne karar gelecek hukuka olan inancımız gereği saygıyla karşılayacağız" diye konuştu.

Gerçekleşen devir teslim töreninin arından Bulut, Kesimoğlu'nu bina dışına kadar eşlik etti.