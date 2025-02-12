Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler - Son Dakika
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Politika

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

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Esenyurt Belediyesi'nde 6 şubat depremleri için toplanan yardımların depoda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Yardım kolilerinin üzerinde "Esenyurt depremin açtığı yaraları birlikte sarıyor" sloganıyla önceki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Deniz Bozkurt'un ismi yer alıyor.

12.02.2025 14:09  Güncelleme: 14:17
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Esenyurt Belediyesi'nde 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürüttükleri ortaya çıktı.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

YARDIMLAR BÖLGEYE ULAŞTILMADI

Önceki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla yardım kampanyasının başlatıldığı ilçede vatandaşlar, kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı. Ancak toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılmadı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardım malzemeleri zamanla kullanılamaz hale geldi.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

KONTEYNER MUTFAK DA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Yardımları bölgeye ulaştırmayan Esenyurt Belediyesi'nin Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.

Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Yardım kolilerinin üzerinde "Esenyurt depremin açtığı yaraları birlikte sarıyor" sloganıyla önceki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Deniz Bozkurt'un ismi yer alıyor.
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Esenyurt Belediyesi, Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkanlığı, Politika, Esenyurt, Deprem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Turgay Kayaoğlu:
    normal chp den bahsediyoruz başka ne beklenir ki 148 77 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ya yandaşlara yada dağa gidecek daha ne olabilir ki 119 40 Yanıtla
  • h kılıç:
    kanı bozuk bunların yemin ediyorum 121 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kim Sebep Oluyorsa Allah Cezasını Versin 128 4 Yanıtla
  • Murat:
    Kandil ve bebek katili Apo'nun destekçilerine yollanmak üzere ayırmışlardır. 105 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Bildiği Gibi Yapsın Bunları 93 3 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    DAĞA SEVKİYAT YAPILACAKTI OPERASYONLAR NEDENİYLE BEKLETMİŞLER 84 11 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    CHP den beklenen hareketler ..ellerinde olsa ..depremzedelere hava bile vermezler 74 18 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    KESİNLİKLE BUNUN SORUMLUSUNA CEZA KESİLMELİ SEN BU HALKIN YARDIMINI NASIL ÇÜRÜTÜRSÜN YERİNE NEDEN ULAŞTIRMAZSIN İNANILIR GİBİ DEĞİL ÜÇKAĞITÇILIK İSRAF YOLSUZLUK VS. GİBİ İŞLERDE DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE KOŞUYORZ 75 0 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Hepsini tiktokta satiyorlar peynir ekmek gibi satıyorlar.... 44 7 Yanıtla
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