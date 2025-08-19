Belgin Uygur'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Belgin Uygur'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

19.08.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uygur, terörsüz bir Türkiye hedefiyle reform sürecini sürdüreceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge menzilimize, inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde doldurulmayı bekleyen beyaz sayfa açılacak. Bu sayfayı bütün milletimizle birlikte yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla süsleyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı' buluşmaları kapsamında Yozgat Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Uygur, 23 yıla eğitimden ulaşıma, sağlıktan adalete kadar her alanda Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarını sığdırdıklarını söyledi. Savunma sanayisini yüzde 80'lerin üzerine yerlilik oranı ile taçlandırdıklarını belirten Uygur, "İşte bu savunma sanayi ile güçlendirdiğimiz terörle mücadelede, bugün artık elhamdülillah terörden arındırılmış bir Türkiye'yi hep birlikte konuşabilir hale geldik" diye konuştu.

'ARTIK TURİZMİYLE ANILAN HAKKARİ VAR'

PKK'nın bütün uzantılarıyla silah bırakması yönünde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uygur, "Bir zamanlar terörle anılan Gabar'da artık kendi petrolümüzü üretiyoruz; elhamdülillah. Bugün artık turizmiyle anılan Hakkari var. Turizmiyle öne çıkan bölgelerimiz, illerimiz var. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizle, 23 yıllık kazanımlarımızla, 23 yıllık müktesebatımızla ve milletimizin her bir ferdinin desteğiyle, duasıyla ve teşkilatlarımızın öncülüğünde; Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize sıklıkla tavsiye ettiği gibi milletimizin her bir ferdi ile güçlü tutmuş olduğumuz bu gönül köprülerimizle inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi de hayata geçirerek, 'Türkiye Yüzyılı' kapılarını inşallah ardına kadar açacağız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge menzilimize, inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde doldurulmayı bekleyen beyaz sayfa açılacak. Bu sayfayı bütün milletimizle birlikte yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla süsleyeceğiz. Meclisimize oluşturmuş olduğumuz Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzla da terör örgütünün, PKK'nın bütün uzantılarıyla silah bırakması ve bu sürecin gerçekleştirilmesine, hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı da inşallah devam ettireceğiz" dedi.

'BAŞARIYA, SONUCA ULAŞACAK'

Uygur, her kritik eşikte, dönemeçte milletin omuz omuza mücadele ettiğini belirterek, "Kardeşliğimizi her daim ön planda tuttuk. Hak ve özgürlükler anlamında yapmış olduğumuz reformlarla, yeniliklerle inşallah Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bu teşkilatlarla, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla yolumuza inşallah devam edeceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrı, Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu o güçlü irade ve ardından katedilen ve silahların bırakılması süreciyle devam eden o sürecimiz, elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi başarıya ulaşacak, sonuca ulaşacak. Biz işte önümüzdeki o geleceğimize ilişkin bembeyaz sayfalara, hep birlikte Allah'ın izniyle daha nice zaferleri, nice kardeşlik şarkılarını izniyle yazacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Kaynak: DHA

Belgin Uygur, Politika, Güvenlik, AK Parti, Savunma, Türkiye, Yozgat, Sağlık, Terör, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Politika Belgin Uygur'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:01:10. #7.12#
SON DAKİKA: Belgin Uygur'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.