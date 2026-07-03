Belgin Uygur: 'Dünya Beşten Büyüktür' Vurgusu - Son Dakika
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Belgin Uygur: 'Dünya Beşten Büyüktür' Vurgusu

Belgin Uygur: \'Dünya Beşten Büyüktür\' Vurgusu
03.07.2026 12:56
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Osmaniye'de sivil toplum temsilcileriyle buluşarak deprem yaralarının sarıldığını, 'dünya beşten büyüktür' söylemiyle haklıların güçlü olduğu bir dünya için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Haklının güçlü olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz diyen bir Türkiye var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Osmaniye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Karaçay Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıya parti mensupları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantıda kentte yürütülen faaliyetler ve vatandaşların talep ve önerileri ele alındı. Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen programda, sivil toplumun toplumsal hayattaki önemi ile kamu ve sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

"Deprem sonrası elhamdülillah yaralar büyük ölçüde sarıldı" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Asrın felaketini yaşadık, bundan yaklaşık 3 yıl önce Osmaniye'mizde de elhamdülillah yaralar büyük ölçüde sarıldı. İnşallah bundan sonraki süreçte de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinin, aslında nasıl bir asrın dayanışmasına dönüştüğünü hep birlikte gördük, hep birlikte buna şahitlik ettik. İşte bunun temelinde biraz önce bahsettiğimiz dayanışma kültürü, bir ve beraber olma anlayışı ve vakıf medeniyeti var" dedi.

"Bu millet, kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı bir millettir"

"Bu millet kendi istikametini belirlemiş, milli menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yoluna devam etmektedir" diyen Uygur, "Bu millet, kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı bir millettir. İnşallah Allah'ın izniyle yeni dönemde de Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle hedeflerimize ulaşacağız. Zor bir coğrafyadayız, adeta ateş çemberiyle çevrili bir bölgede yaşıyoruz. Ancak bu coğrafyada, güçlü bir lider olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, kendi istikametini belirlemiş, milli menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

"Ümmetin umudu ve duasında olan bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Muhalefetin aksine, kendi bölgesinde, kendi coğrafyasında sözü dinlenen, masada yön veren, insani diplomasiyi en üst düzeyde kullanan bir lider ve bir Türkiye var. Aynı zamanda bulunduğu coğrafyada yaşanan uyuşmazlıklarda çözüm noktasında rol üstlenen bir Türkiye ve bir lider var. Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir zulüm, bir haksızlık varsa, o zulmün ve haksızlığın karşısında duran, bunu her platformda dile getiren, "Haklının güçlü olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz" diyen bir Türkiye var. İnşallah bütün ümmetin umudu ve duasında olan bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Belgin Uygur: 'Dünya Beşten Büyüktür' Vurgusu - Son Dakika

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