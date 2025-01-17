Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

Politika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul ili Beşiktaş ilçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.