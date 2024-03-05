BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri Üyeleriyle Buluştu

BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri Üyeleriyle Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üyeleriyle bir araya gelerek esnafları karar süreçlerine dahil edeceklerini vurguladı.

05.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üyeleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ortak akıl doğrultusunda esnafları da karar süreçlerine dahil edeceklerini vurgulayarak "Nilüfer'deki başarımızın arkasında esnafın gücü var. Aynı başarıyı tüm ilçelerimizde vereceğimiz destekle Büyükşehir'de de sürdüreceğiz." dedi.

Bir mekanda düzenlenen organizasyonda CHP Bursa Milletvekillerinden Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Öztürk, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Önder Mehmet Mutlu ile BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve esnaf odaları başkanları, temsilcileri ve üyeleri yer aldı.

"Ortak akıl da biz de varız"

"Esnaf teşkilatları olarak ortak akılla yönetmeye biz de varız" diyen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, "Esnafa ne kadar önem verdiğinizi biliyoruz. Esnaf teşkilatları olarak ortak akıl için biz de varız. Biz ortak yönetmeye talibiz. 87 bin kayıtlı esnafımız var. Eğer yerel yönetimler, ortak akıl çerçevesinde STK'lara gerekli değeri verirse ve fikirlerimizi birlikte paylaşabilirsek o zaman şehriniz gelişir. Esnaf teşkilatlarının en büyük sorunu ulaşımla ilgilidir. Pazarcı esnaflarımıza önem verilmesi çok önemli bir noktadır. Sayın Mustafa Bozbey, kısmet olur da göreve gelirseniz birlikte çalışmaktan son derece memnun olacağız. Esnaf ve teşkilatlarına vermiş olduğunuz önem ve değerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karar süreçlerine esnafı ve odaları da dahil ederek sorunları birlikte çözeceklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Esnaflarımızın ve odalarımızın önemli sorunlarından biri ruhsatsız yapılardır. Nasıl Nilüfer'de 20 yıl boyunca esnaflarımızla çalıştığımız ve sorunları da birlikte çözdüğümüz gibi Bursa'mızın 17 ilçesinde de aynı anlayışla çözmenin arzusundayız" şeklinde konuştu.

"Esnafla dertlenmeyen başarılı olamaz"

Esnafla beraber, derdini dert edinmeyen sorunlara çözüm konusunda gayret göstermeyen hiç bir Belediye Başkanının başarılı olamayacağını vurgulayan Bozbey, "Bizim Nilüfer'deki başarımızın arkasındaki en önemli sır esnafımıza verdiğimiz büyük önemdir. Esnafların en önemli sorunlarından bir tanesi olan ruhsatlandırma konusudur. Eğer bir esnaf, ilgili odaya üye değilse ruhsat izni vermeyeceksiniz ki odaların da güçlenmesini sağlayalım. Böylelikle esnafın hakkını koruyan odalara önemli bir katkı sağlanmış oluruz. Büyükşehir Belediyesi'ndeki sıkıntılı yönetmelikleri esnafla birlikte bir araya gelerek düzeltip, sonuç almamız lazım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlememiz gerekiyor." dedi.

Zincir marketlerin Bursa'mıza bir kuruş katkısı olmadığını söyleyen Bozbey, Çataltepe sorununa da değinerek, "Zincir marketler sadece o bölgedeki bir kaç kişiyi istihdam ediyorlar. Eğer orada esnaflarımız olsa o ilçe daha da güçlenecek. ve ticaret orada ödenecek. Bu dengesizliği kaldıracağız. Çataltepe kangren olarak değerlendiriliyor. Sıkıntılar orada büyük. Kooperatife üye olunmuyor. Bu sorunu çözmenin yolu her iki tarafla da bir araya gelip uzlaşı yapılmasından geçiyor. 31 Mart'tan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak her iki tarafa da eşit yaklaşıp, mağduriyeti ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursa, Yerel yönetim, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 İzmir Urla’da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi İzmir Urla'da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
14:33 Seçimler öncesi akılalmaz olay Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi
14:17 Meteoroloji’den art arda uyarılar Kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak, İstanbul’da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek
14:16 Ebru Yaşar, yeni şarkısı ’Yoksun’ ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:53 Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış
12:59 Acı deprem manzarası Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor Acı deprem manzarası! Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:47 Dünyanın en eski ekmeği Konya’dan çıktı Dünyanın en eski ekmeği Konya'dan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 15:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: BESOB ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement