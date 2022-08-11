Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir"

11.08.2022 16:50

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Açılış törenine katılan misafirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Muş Alparslan 2 Barajı ve HES açılışı Eskişehir Gürsöğüt 1 Barajı ve HES açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edilmesi Diğer barajlar için...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Açılış törenine katılan misafirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Muş Alparslan 2 Barajı ve HES açılışı

Eskişehir Gürsöğüt 1 Barajı ve HES açılışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edilmesi

Diğer barajlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salonda kurdele kesilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. (5)

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Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (2)
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir" - Son Dakika
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