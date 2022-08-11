Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Açılış törenine katılan misafirler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Muş Alparslan 2 Barajı ve HES açılışı
Eskişehir Gürsöğüt 1 Barajı ve HES açılışı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edilmesi
Diğer barajlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salonda kurdele kesilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. (5)
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir' - Son Dakika