Annenin kebapçıya bırakıp kaçtığı 3 çocuğa bir darbe de babadan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. (5)

Diğer barajlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salonda kurdele kesilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edilmesi

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir' - Son Dakika

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