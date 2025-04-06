Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu - Son Dakika
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Politika

Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

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CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olamayan Berhan Şimşek, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Kurultayın yapıldığı salonda yaşanan tartışmanın ardından gazetecilerin yanına gelen Şimşek, "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullandı.

06.04.2025 14:02
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CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ediyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın partiye zarar vermemek adına yarıştan çekilmesinin ardından bir diğer aday Berhan Şimşek de divana müracaat için gecikince Özgür Özel yarışta tek başına kaldı.

SALONDAN ÇIKIP GAZETECİLERE KONUŞTU

Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert bir tartışma yaşadı.

"KISA PANTOLONLA GEZİYORDU"

Karşılık atışmaların ardından soluğu kurultayın yapıldığı salonun dışındaki gazetecilerin yanında alan Şimşek'in Özel için kullandığı "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu" ifadesi kısa sürede gündem oldu.

Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

Berhan Şimşek, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fddx8h8w66:
    özelin çocuğuda fetö okulunda okumuş İmamoğlu fetönün kanalında çalışmış chp fetönün bankası gazetesi kapatılmasın diye önünde eylem yapmış sonra dürüst olan bunlar öyle mi İngiliz uşağı olduğunuda geçen hafta söylediler mandacı darbeci zihniyet ülkemin beka sorunu bunlar 20 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    berhan gibi asiri sola yakin insanlar chp basina bir kez daha gelirse chp 150 yil iktidar goremez 13 8 Yanıtla
  • Nuriye1933:
    doğru söylüyorsun ama bir hükmü yok.çünkü emir alındı.. Özgür Özel başkan seçilecek,, emir aldığı yere itaat edip.. yarım kalan İşlere devam edecek..çok şükür ki bu ülkede sağ duyulu CHP'liler var onların sayesinde CHP özüne dönecek 8 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE YAPALIM YANİ SEN UZUN DON GIYIYORSUN DIYE ATATÜRK UN PARTISINI SANA MI EMANET EDECEĞİZ 9 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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