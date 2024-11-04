Beylikdüzü'nde Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Beylikdüzü'nde Meclis Toplantısı Yapıldı

Beylikdüzü\'nde Meclis Toplantısı Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi gerçekleşti.

04.11.2024 16:32  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda şehit olanları anarak, "Bu menfur saldırı milletçe hepimizi derinden yaralamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz her bir insanımızın yarım kalan hikayesi yüreğimizi burkuyor ve güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha acı bir şekilde bize hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde anan Çalık, "Biz Ata'mızı yılın bir günü değil, her gün her an kalbimizde ve aklımızda yaşatan bir milletiz. Özgürlük, bağımsızlık ve aydınlık bir geleceğe ömrünü adayan Atatürk'ün düşünceleri ve idealleri, bugün her zamankinden daha fazla rehberimiz olmalıdır. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde onun azmi, cesareti ve kararlılığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, onun bu hatırasını anmakla kalmayıp bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmakla da sorumluyuz. Bugün burada Atatürk'ün gösterdiği hedefe azim ve kararlılıkla yürüyeceğimize, bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan onun aydınlık yolunda ilerleyeceğimize bir kez daha söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının demokrasi ve yargı sistemine uygun olmadığını savunan Çalık, "Bu durum, vatandaşlarımızın sandıkta verdiği oyu hiçe saymak, demokrasiyi alenen askıya almaktır. Bugün halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanı yaka parça görevden alınarak yerine kayyum atanıyorsa, bu durum yalnızca Esenyurt'un değil tüm Türkiye'nin sorunudur. Esas olan halk iradesidir. 6 ay önce seçilmesine müsaade eden sistemin bugün yaptığı, CHP'ye karşı itibar suikastıdır. Unvanı, görevi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları adalet karşısında eşittir. Orada bir suç varsa, elbette bağımsız yargı gereğini yapmalıdır. Yargı bağımsız hareket etmiyorsa işte bu güzel vatanımız için en büyük tehlikedir. Bu durum kabul edilemez. Şunu unutmayalım, bugün yaşanan bu olay yalnızca Esenyurt halkının değil, tüm Türkiye'de demokrasiyi savunan her bireyin davasıdır. Bu yöntemi bir yol yapanlar hedeflerini büyütmeyi akıllarına dahi getirmesinler" şeklinde konuştu.

Başkan Çalık, "Bizim milli hassasiyetlerimizi görmek isteyen varsa arkamdaki bayrağa baksın. Ben ağzımdan çıkan her kelimeyi bu bayrağın önünde, başı dimdik söyleyen bir belediye başkanıyım. Bu bayrağın rengini veren kırmızıda Türk'ün, Çerkez'in, Gürcü'nün, Zaza'nın, Kürt'ün, Laz'ın; kendini bu vatanın asli unsuru görerek yaşayanların ve canını bu vatan için verenlerin kanı var. Terörle Kürt kardeşlerimizi artık birbirinden ayıracak politikalar üretmeli ve Kürt kardeşlerimizin bir oy deposu olduğu algısından vazgeçmeliyiz. Milletimiz bir ve bütündür. Bu bütünlüğü bozacak adımları atan kim varsa, asıl o memlekete en büyük ihaneti etmiş olur. Bu meseleyi devlet çizgisinden çıkarıp günlük siyaset çizgisinde ele almaya başlarsanız, emin olun altında kalırsınız" dedi.

Meclis toplantısının ikinci birleşiminin 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beylikdüzü'nde Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:58 Uşak’ta köprünün altında erkek cesedi bulundu Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:16:41. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.