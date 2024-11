Beylikdüzü\'nde Meclis Toplantısı Yapıldı

Politika

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda şehit olanları anarak, "Bu menfur saldırı milletçe hepimizi derinden yaralamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz her bir insanımızın yarım kalan hikayesi yüreğimizi burkuyor ve güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha acı bir şekilde bize hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde anan Çalık, "Biz Ata'mızı yılın bir günü değil, her gün her an kalbimizde ve aklımızda yaşatan bir milletiz. Özgürlük, bağımsızlık ve aydınlık bir geleceğe ömrünü adayan Atatürk'ün düşünceleri ve idealleri, bugün her zamankinden daha fazla rehberimiz olmalıdır. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde onun azmi, cesareti ve kararlılığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, onun bu hatırasını anmakla kalmayıp bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmakla da sorumluyuz. Bugün burada Atatürk'ün gösterdiği hedefe azim ve kararlılıkla yürüyeceğimize, bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan onun aydınlık yolunda ilerleyeceğimize bir kez daha söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının demokrasi ve yargı sistemine uygun olmadığını savunan Çalık, "Bu durum, vatandaşlarımızın sandıkta verdiği oyu hiçe saymak, demokrasiyi alenen askıya almaktır. Bugün halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanı yaka parça görevden alınarak yerine kayyum atanıyorsa, bu durum yalnızca Esenyurt'un değil tüm Türkiye'nin sorunudur. Esas olan halk iradesidir. 6 ay önce seçilmesine müsaade eden sistemin bugün yaptığı, CHP'ye karşı itibar suikastıdır. Unvanı, görevi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları adalet karşısında eşittir. Orada bir suç varsa, elbette bağımsız yargı gereğini yapmalıdır. Yargı bağımsız hareket etmiyorsa işte bu güzel vatanımız için en büyük tehlikedir. Bu durum kabul edilemez. Şunu unutmayalım, bugün yaşanan bu olay yalnızca Esenyurt halkının değil, tüm Türkiye'de demokrasiyi savunan her bireyin davasıdır. Bu yöntemi bir yol yapanlar hedeflerini büyütmeyi akıllarına dahi getirmesinler" şeklinde konuştu.

Başkan Çalık, "Bizim milli hassasiyetlerimizi görmek isteyen varsa arkamdaki bayrağa baksın. Ben ağzımdan çıkan her kelimeyi bu bayrağın önünde, başı dimdik söyleyen bir belediye başkanıyım. Bu bayrağın rengini veren kırmızıda Türk'ün, Çerkez'in, Gürcü'nün, Zaza'nın, Kürt'ün, Laz'ın; kendini bu vatanın asli unsuru görerek yaşayanların ve canını bu vatan için verenlerin kanı var. Terörle Kürt kardeşlerimizi artık birbirinden ayıracak politikalar üretmeli ve Kürt kardeşlerimizin bir oy deposu olduğu algısından vazgeçmeliyiz. Milletimiz bir ve bütündür. Bu bütünlüğü bozacak adımları atan kim varsa, asıl o memlekete en büyük ihaneti etmiş olur. Bu meseleyi devlet çizgisinden çıkarıp günlük siyaset çizgisinde ele almaya başlarsanız, emin olun altında kalırsınız" dedi.

Meclis toplantısının ikinci birleşiminin 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi. - İSTANBUL