Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası

28.05.2023 14:07

Beylikdüzü'ndeki bir okulda "rozet" tartışması yaşandı. AK Partili okul görevlileri, CHP'lilerin yakalarına üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına tepki gösterdi. İki grup arasında tartışma yaşanırken AK Partili okul görevlileri polise şikayette bulundu.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda görevli CHP'lilerin yakalarına, üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına AK Parti'li okul görevlileri tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI DA DAHİL OLDU

CHP'lilerin rozetlerini çıkarmak istememesi üzerine iki grup arasında tartışma başladı. Bu sırada ilçedeki okulları gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'na geldi. Başkan Çalık'ın beraberindekiler de yaşanan tartışmaya dahil oldu. AK Partili okul görevlileri, Çalık ve beraberindekiler hakkında polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Beylikdüzü, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası - Son Dakika
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