AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, gazetecilere ilçe başkanlığı binasındaki toplantıya ilçe yönetiminin yanı sıra mahalle temsilcilerinin de katıldığını söyledi.
Etili, toplantıda AK Parti'nin çalışmalarının daha fazla anlatılması görüşünün ifade edildiğini belirterek, alan çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Politika › Beypazarı'nda AK Parti Toplantısı - Son Dakika
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