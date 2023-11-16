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Biden, Çin Devlet Başkanı'na 38 yıl önceki fotoğrafını gösterdi - Son Dakika

Biden, Çin Devlet Başkanı'na 38 yıl önceki fotoğrafını gösterdi

Biden, Çin Devlet Başkanı\'na 38 yıl önceki fotoğrafını gösterdi
16.11.2023 12:39

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e esprili bir dille 38 yıl önceki ziyaretinden bir fotoğrafını göstererek tanıyıp tanımadığını sordu. Cinping ise gülerek 38 yıl önce olduğunu belirtti. Ayrıca Cinping, ABD ziyareti sırasında kaldığı adresleri hatırladığını ve Amerikalılarla olan deneyiminin unutulmaz olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 38 yıl önceki ziyaretinden bir fotoğrafı cep telefonundan Cinping'e göstererek esprili bir dille "Bu genç adamı tanıyor musun?" diye sordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Cinping'in Biden ile dün yaşadığı bir diyalogdan detaylar verdi. Biden, ayaküstü bir sohbette Çin liderinin 1985 yılındaki ABD ziyareti sırasında San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nde çekilmiş bir fotoğrafını cep telefonundan göstererek esprili bir dille "Bu genç adamı tanıyor musun?" diye sordu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gülerek "Bu 38 yıl önceydi" cevabını verdi.

KALDIĞI BÜTÜN ADRESLERİ HATIRLIYOR

Cinping, dün ayrıca ABD ziyareti kapsamında 1985 yılındaki ziyaretinde görüştüğü ABD'lilerle, Çin-ABD dostluk gruplarıyla ve 2. Dünya Savaşı gazileriyle bir yemekte bir araya geldi. Çin lideri yemekte yaptığı konuşmada 38 yıl önceki ziyaretinde kaldığı yerlerin adreslerini hatırladığını vurgulayarak "Iowa'daki Dvorchaks'ta kaldım. Bu benim Amerikalılarla ilk yüz yüze temasımdı. Onlarla geçirdiğim günler unutulmaz. Bana göre onlar Amerika'yı temsil ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Biden, Çin Devlet Başkanı'na 38 yıl önceki fotoğrafını gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, Çin Devlet Başkanı'na 38 yıl önceki fotoğrafını gösterdi - Son Dakika
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