Politika

- Biden'dan Trump'a: "Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı teyit edildi"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sus payı davasında suçlu bulunmasına değinerek, "Adalet sistemine saygı gösterilmelidir. Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığına dair Amerikan ilkesi yeniden teyit edildi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, sus payı davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuştu. Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Biden, 12 kişilik jürinin 5 hafta boyunca sunulan delilleri incelediğini belirterek, bu sürecin sonunda Trump'ın suçlu bulunduğunu söyledi. ABD adalet sisteminin bu şekilde yürüdüğünü vurgulayan Biden, Trump'ın mahkemeye yönelik saldırılarının "tehlikeli" olduğunu belirterek, "Sırf kararı beğenmedikleri için bunun hileli olduğunu söylemek sorumsuzluktur, pervasızlıktır, tehlikelidir" dedi.

Adalet sistemine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Onu yıkmalarına asla izin vermemeliyiz. Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığına dair Amerikan ilkesi yeniden teyit edildi" ifadelerini kullandı.