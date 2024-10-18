Biden'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Biden\'dan Ukrayna\'ya Destek Vurgusu

Biden, Berlin'de Ukrayna'nın zorlu kışı için kararlılığı sürdürmenin önemini vurguladı.

18.10.2024 20:47
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ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyarette bulunduğu Berlin'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna zorlu bir kışla karşı karşıyayken, kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Bedelinin ağır olduğunu biliyorum ama bu bedel büyük devletlerin sırf yapabildikleri için küçük devletlere saldırdığı bir dünyada yaşamanın bedeliyle kıyaslanamaz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, Batı'yı Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya desteğini sürdürmeye çağırdı. Biden, "Ukrayna zorlu bir kışla karşı karşıyayken, kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Bedelinin ağır olduğunu biliyorum ama bu bedel, saldırganlığın hüküm sürdüğü, büyük devletlerin sırf yapabildikleri için küçük devletlere saldırdığı ve zorbalık yaptığı bir dünyada yaşamanın bedeliyle kıyaslanamaz" dedi.

Scholz ile Ukrayna'ya askeri desteği arttırma ve sivil enerji altyapısını destekleme çabalarını görüşeceğini belirten Biden, Orta Doğu'daki çatışmaları da ele alacaklarını söyledi. ABD'nin NATO batı askeri ittifakındaki müttefiklerine yapacağı yardımın koşullara bağlı olacağını kaydetti.

"Bizim tutumumuz net: Ukrayna'yı güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Almanya Başbakanı Scholz ise, "Gerekli olduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen karların faiziyle finanse edilmesi planlanan 50 milyar dolarlık uluslararası kredi paketine değinen Scholz, "Bizim tutumumuz net: Ukrayna'yı mümkün olduğunca güçlü bir şekilde destekliyoruz. Aynı zamanda, bu savaşın daha büyük bir felaketle sonuçlanmaması için NATO'nun savaşın bir tarafı olmamasına özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'nın egemenliğine ve bütünlüğüne bağlıyız"

Biden'ın Ukrayna için küresel destek toplama konusundaki liderliğini öven Scholz, "Putin'in planlarının başarısızlığa uğraması ve Ukrayna'nın birkaç gün içinde istila edilmemesi sizin liderliğiniz sayesindedir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanlış hesap yaptığını belirten Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya güç kullanarak boyun eğdirememesi için birlikte Ukrayna'nın egemenliğine ve bütünlüğüne bağlıyız. Gerekli olduğu sürece Ukrayna'nın yanındayız" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sunduğu zafer planının bazı yönlerine şüpheyle yaklaştığını belirten Almanya Başbakanı, Kiev'e Taurus uzun menzilli seyir füzeleri vermeyi reddetme kararının arkasında duracağını söyledi.

ABD Başkanı Biden ve Almanya Başbakanı Scholz arasındaki görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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