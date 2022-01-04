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Biden, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da artacağını söyledi - Son Dakika

Biden, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da artacağını söyledi

04.01.2022 22:42
Biden, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da artacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini belirterek, Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini belirterek, Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını ifadesini kullandı.

Biden, sağlık ekibinden Kovid-19'a ilişkin alacağı brifing öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz." uyarısında bulundu.

Biden, Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz." yorumunda bulundu.

Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü belirten Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak." dedi.

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 olmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Omicron, Pfizer, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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