Biden\'ın Danışmanı Bakü\'de

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Michael Carpenter'ı kabul etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Michael Carpenter, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Carpenter, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Carpenter ve Aliyev arasında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yakın bir zamanda barış anlaşmasının imzalanmasının ABD tarafından da desteklendiğini belirten Carpenter, "Mevcut koşullarda barış anlaşması imzalamak için tarihi fırsatlar var. Bu anlaşmanın imzalanması, bölgesel iş birliğine geniş imkanlar sunacaktır. Bu sürecin ileriye taşınması için ABD'nin sağlam desteği bulunuyor" dedi.

"Azerbaycan bölgesel barışı destekliyor"

Barış anlaşmasını oluşturan 5 temel maddesinin Azerbaycan'ın girişimi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan bölgesel barışı destekliyor. Ermenistan'ın barış anlaşması metniyle ilgili son tekliflerini, bizim onlara göndermemizden 70 gün sonra iletmesi, sürecin ilerletilmesi konusundaki niyetine dair bazı soru işaretleri doğuruyor. Barış anlaşmasının önündeki başlıca engel Ermenistan'ın anayasaya dayalı olarak Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarıdır. Ancak, Azerbaycan süreci ilerletmek için kararlı adımlar atmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı. - BAKÜ