Biden, Ishiba ve Yoon'dan Üçlü İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Politika

Biden, Ishiba ve Yoon'dan Üçlü İşbirliği Anlaşması

Biden, Ishiba ve Yoon\'dan Üçlü İşbirliği Anlaşması

APEC Zirvesi'nde liderler, iş birliği için yeni sekretarlık kurduklarını duyurdu.

16.11.2024 10:03
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ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Peru'da yapılan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında görüşme gerçekleştirdi. Liderler, karşılıklı iş birliğinin koordinasyonu ve uygulanmasından sorumlu yeni bir hükümetler arası sekreterliğin kurulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Peru'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında üçlü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, ülkeler arasındaki iş birliğinin giderek arttığına dikkat çekilerek, "Bugün ortak taahhütlerimizin koordine edilmesi ve uygulanmasından sorumlu üçlü bir sekretaryanın kurulduğunu ilan ediyoruz. Bu yeni sekreterlik, Hint-Pasifik'i gelişen, bağlantılı, dirençli, istikrarlı ve güvenli bir bölge haline getirmek için birlikte yaptığımız çalışmaların hedeflerimiz ve eylemlerimizle daha da uyumlu olmasını sağlamaya çalışacak" ifadeleri kullanıldı.

Biden güvenlik taahhüdünü yineledi

Üç ülkenin politika istişareleri, bilgi paylaşımı, ortak tatbikatlar, savunma değişim programları ve bakanlar düzeyinde toplantılar aracılığıyla karşılıklı iş birliğini teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütlerini yineleyerek Güney Kore ve Japonya ile olan ittifakları aracılığıyla genişletilmiş caydırıcılık işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı" denildi.

Kuzey Kore ve Rusya'ya kınama, Ukrayna'ya destek

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderme kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, "Kuzey Kore ve Rusya'nın birçok Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşını tehlikeli bir şekilde genişletme kararını şiddetle kınıyor" ifadelerine yer verildi. Üç ülkenin, BM Antlaşması'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanan Ukrayna'yı destekleme konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

"Kuzey Kore konusunda endişeliyiz"

Kore Yarımadası'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki ortak kararlılığın sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'nin yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarını finanse etmek için silah transferleri, kötü niyetli siber faaliyetler ve yurtdışına işçi gönderme gibi yasadışı gelir elde etme yöntemlerini kullanmasından ciddi endişe duyuyoruz" denildi. Kuzey Kore'nin yasadışı faaliyetlerine karşı koymak amacıyla üçlü işbirliğinin daha da artırılacağı kaydedilen açıklamada, "Başbakan Ishiba ve Başkan Biden, Başkan Yoon'un özgür, barışçıl ve müreffeh bir Kore Yarımadası vizyonunu desteklediklerini vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar vazgeçilmez"

Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasının önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hint-Pasifik sularında statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyor ve Güney Çin Denizi'ndeki hukuka aykırı hak iddialarına karşı çıkmanın önemini yineliyoruz" denildi. ABD, Japonya ve Güney Kore'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile sınırları belirlenen küresel denizcilik düzenini desteklediği ifade edilen açıklamada, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve refahın vazgeçilmez bir unsuru olduğu konusunda hemfikiriz. Tayvan'a ilişkin temel pozisyonlarımızda herhangi bir değişiklik yoktur. Boğazlar arası meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın dayanağı olacağız"

ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliğinin savunma dışında ekonomi, teknoloji ve eğitim gibi birçok alanda artarak devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "İnşa ettiğimiz ortaklıktan gurur duyuyor ve ABD, Japonya ve Güney Kore ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın dayanağı olacağına inanıyoruz" denildi. - LİMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden, Ishiba ve Yoon'dan Üçlü İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

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