Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrasında Çömez'in yaptığı hareket daha da enteresan - Son Dakika

Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrasında Çömez'in yaptığı hareket daha da enteresan

Son Güncelleme: 04.09.2023 13:17

İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a protokol sırasında selamlaşmak için elini uzattı. Bilal Erdoğan'ın kendisini görmezden gelmesi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çömez, Erdoğan'a göz muayenesi hareketi yaptı.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu güreş alanında yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN ELİNİ UZATMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru olan Turhan Çömez, protokol tribününe geçtiği sırada Bilal Erdoğan'a selamlaşmak için elini uzattı. Ancak Erdoğan, Turhan Çömez'e elini uzatmadı.

"GÖZ MUAYENE" HAREKETİ YAPTI

Bu hareket karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çömez, ellerini havaya kaldırarak Erdoğan'a göz muayenesi yapıyormuş gibi bir hareket yaptı. İkili arasındaki kısa süreli gerginlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bilal Erdoğan, Turhan Çömez, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrasında Çömez'in yaptığı hareket daha da enteresan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrasında Çömez'in yaptığı hareket daha da enteresan - Son Dakika
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