Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrasında Çömez'in yaptığı hareket daha da enteresan

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu güreş alanında yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN ELİNİ UZATMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru olan Turhan Çömez, protokol tribününe geçtiği sırada Bilal Erdoğan'a selamlaşmak için elini uzattı. Ancak Erdoğan, Turhan Çömez'e elini uzatmadı.

"GÖZ MUAYENE" HAREKETİ YAPTI

Bu hareket karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çömez, ellerini havaya kaldırarak Erdoğan'a göz muayenesi yapıyormuş gibi bir hareket yaptı. İkili arasındaki kısa süreli gerginlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.