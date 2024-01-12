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Bilecik Belediyesi Rüşvet Operasyonu Sonrası Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Şahin, Diğer Belediye Başkanlarını Örnek Gösterdi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Rüşvet Operasyonu Sonrası Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Şahin, Diğer Belediye Başkanlarını Örnek Gösterdi

Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet operasyonunun ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Semih Şahin, Edirne ve Adana Büyükşehir Belediyelerini örnek göstererek, 'O belediye başkanları hala görevde de ben niye değilim' dedi. Şahin, yaşanan gelişmelerin kendisine karşı kurulan bir kumpas olduğunu iddia etti.

Bilecik Belediyesi Rüşvet Operasyonu Sonrası Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Şahin, Diğer Belediye Başkanlarını Örnek Gösterdi
12.01.2024 - 17:17,
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Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet operasyonunun ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Semih Şahin, Edirne ve Adana Büyükşehir Belediyelerini örnek göstererek, "O belediye başkanları hala görevde de ben niye değilim" dedi.

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz gün istifa etmişti. Yaşanan gelişmelerin kendisine bir kumpas olduğunu öne süren Şahin, "Edirne Belediye Başkanı 47 yılla yargılanmak üzere mahkemeye verildi. Ondan bir hafta önce Adana'da 9 kişi gözaltına alındı ve 5 memur tutuklu yargılandı. Ben de bir memur var mı tutuklu, yok. O belediye başkanları hala görevde de ben niye değilim. İşte bana karşı kurulan kumpas olduğunu buradan anlıyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bilecik Belediyesi Rüşvet Operasyonu Sonrası Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Şahin, Diğer Belediye Başkanlarını Örnek Gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Rüşvet Operasyonu Sonrası Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Şahin, Diğer Belediye Başkanlarını Örnek Gösterdi - Son Dakika
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