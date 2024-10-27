Bilecik'e 20 Uzman Hekim Atanıyor - Son Dakika
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Politika

Bilecik'e 20 Uzman Hekim Atanıyor

Bilecik\'e 20 Uzman Hekim Atanıyor

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Kasım'da Bilecik'e 20 uzman hekimin atanacağını müjdeledi.

27.10.2024 12:42
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AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerdeki bazı hastanelere Kasım ayında 20 uzman hekimin atamalarının olacağı müjdesini verdi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından Kasım ayı içerisinde Bilecik'e 20 uzman hekimin atamasının yapılacağını söyledi. Yıldırım, "Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne Çocuk Hastalıkları ve Aile Hekimi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Dermatoloji (Cildiye) Polikliniğine, İç Hastalıkları Polikliniğine, (Dahiliye), Anestezi branş hekimleri atanacaktır. Ayrıca ilimize ilk defa olarak kanser hastalığının teşhis, tedavi ve takibiyle ilgilenen bir tıp dalı olan (Tibbi Onkoloji) hekimi de atanacak olup göreve başlaması ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böylece kanser tedavisi gören vatandaşların başka illere gitmesine gerek kalmayacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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