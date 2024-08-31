Bilecik\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı düzenlendi

Politika

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında yapılan fener alayında binlerce Bilecikli bir araya geldi.

Atatürk Parkı önünde bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyen Bileciklilere esnaf ve evlerindeki vatandaşlar da camlardan Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zaferden kurtuluşa etkinliklerimiz elbette devam edecek. Emircan İğrek konserimiz ve ardından 5 Eylül'de İlber Ortaylı hocamızı burada ağırlayacağız ve daha sonra 6 Eylül'de konserimiz olacak. Coşkumuz hiç sönmesin. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyeme devam" ifadelerini kullandı. - BİLECİK