Bilecik\'te CHP\'li Melek Mızrak Subaşı seçimi kazandı

Bilecik'te resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Melek Mızrak Subaşı kazandı
BİLECİK - Bilecik'te resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı.
Bilecik'te saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından il genelinde oy sayımı sona ererek, 140 sandığın tamamı açıldı. İl genelinde 46 bin 409 seçmenden 36 bin 167'i sandığa gitti. 35 bin 193 oyun geçerli sayıldığı Bilecik'te resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1 belediye aldı. Bayırköy beldesinde CHP, Vezirhan beldesinde MHP ve Dodurga beldesinde AK Parti'nin adayları kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik ve en büyük ilçesinde belediye başkanlığını CHP kazanırken, CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı en yakın rakibine 5 bin oy fark attı. Bozüyük Belediye Başkan Adayı Talat Bakkalcıoğlu ise en yakın rakibi İYİ Parti'nin adayına 3 bin 126 oy fark attı. AK Parti ise ilçede 3'üncü parti oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Subaşı, "Ben ilk defa bir konuşma yaparken bu kadar zorlandığımı, bu kadar heyecanlandığımı ve duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bu seçimin, bu kalabalığın en güzel yanı tüm siyasi partilerden, halkın her kesiminden oy alabilmek. İşte sizler bunu sandıkta gösterdiniz. Biz beş bin oy farkı attık. Yaklaşık 90 gündür sahalardaydık. Ne mutlu ki kalplere girebilmişiz. Ne mutlu ki inancınızı sandıkta güçlendirdiniz ve gösterdiniz. Ben çok gurur duyuyorum. Bilecik'te büyümüş olmaktan çok gurur duyuyorum. İşte şimdi de hizmet zamanı. Biz belediyecilik anlayışımızla bütün ezberleri bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir Bilecik inşa edeceğiz. Çok inanıyorum beş yılda yapamaz dedikleri her şeyi yapacağız. Siz bunların cevabını verdiniz. Ben de beş yıl boyunca gecemi gündüzüme katacağım. Sizlere namus sözü veriyorum. Nerede büyümüş olursa olsun, nereli olursa olsun, hangi siyasiye gönül vermiş olursa olsun sandıkta gelip oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Melek Başkan'a kullanan, kullanmayan, inanan, inanmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bir kesimin belediye başkanı değil, herkesin belediye başkanı olacağıma da söz veriyorum. Nasıl şeffaf belediyecilik yaptıysak, aynı anlayışla bu devam edecek. Ben emeği geçen halkımın herkese, örgütüme, gençlik kollarıma, kadın kollarıma, il yönetimlerime ve belediye meclis üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Sizler bana inandınız. Benim seçtiğim yönetime, belediye meclisine inandınız. İnanılmaz güzel bir farkla belediye meclisi geliyor. İl genel meclisimize inandınız. İl genel meclisimiz de çok güzel bir sayıyla geliyor. Hala arkadaşlarımız ilçe binasında tutanakları girmeye çaba sarf ediyorlar. Hala sandık başında ıslak tutanaklar için de nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Bilecik'te CHP'li Melek Mızrak Subaşı seçimi kazandı - Son Dakika
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Başdeğirmen'in öz geçmişi ise kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladığı, inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraştığı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı bilgilerini içeriyor.
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin 346 bin 190 oy alırken, CHP adayı Muzaffer Ertürk 255 bin 475 oy aldı. Şahin, Gaziantep doğumlu olup, iş hayatına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamıştır. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Şahin, 2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı. Başer, Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen bir MHP üyesidir.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
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