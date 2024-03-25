Bilecik'te düzenlenen 'Mikrofon Sende' programında CHP Belediye Başkan Adayı katılmadı - Son Dakika
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Politika

Bilecik'te düzenlenen 'Mikrofon Sende' programında CHP Belediye Başkan Adayı katılmadı

Bilecik\'te düzenlenen \'Mikrofon Sende\' programında CHP Belediye Başkan Adayı katılmadı

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Mikrofon Sende' programında CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın katılmaması tartışmalara neden oldu.

25.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Mikrofon Sende' programı, yerel seçim sürecinde dikkat çeken bir etkinlik oldu.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşenur Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşen program, Bilecik'teki siyasi atmosferin sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Programa, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Cafer Arslanboğa, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Devrim Serin ve diğer partilerin adaylarıyla birlikte 7 kişi Bilecikli seçmenlerin karşısına çıktı. Ancak, programda CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı ve Türkiye İşçi Partisi Belediye Başkan Adayı Burçin Acar ise buluşmaya katılmadı.

"CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı programa katılmadı"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, böylesine güzel bir programa CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın neden katılmadığına bir anlam veremediklerini anlatarak, "Özellikle Melek Mızrak Subaşı'nın yokluğu, programa katılan vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Toplantı boyunca Subaşı'nın neden katılmadığına dair sorular, moderatör Ayşenur Çelik'e yönetildi. Moderatör Ayşenur Çelik ise, kendilerine bu talebi ilettiklerini ve programa katılmayacaklarını söylediklerini belirtti. Bilecik'te ilk defa düzenlenen bu tarz bir programa katılmaması halk tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya platformlarında da Subaşı'nın programa katılmaması vatandaşlar arasında gündem oldu" dedi.

Katılımcı adayların Bilecik için projelerini ve vizyonlarını anlattıkları bu platformda, şehrimizin geleceğine dair umutlarını paylaştı. Vatandaşların da başkan adaylarına doğrudan yönelttiği sorular sayesinde merak edilen birçok soru cevabını bulmuş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bilecik'te düzenlenen 'Mikrofon Sende' programında CHP Belediye Başkan Adayı katılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te düzenlenen 'Mikrofon Sende' programında CHP Belediye Başkan Adayı katılmadı - Son Dakika
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