Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Mikrofon Sende' programı, yerel seçim sürecinde dikkat çeken bir etkinlik oldu.
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşenur Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşen program, Bilecik'teki siyasi atmosferin sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Programa, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Cafer Arslanboğa, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Devrim Serin ve diğer partilerin adaylarıyla birlikte 7 kişi Bilecikli seçmenlerin karşısına çıktı. Ancak, programda CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı ve Türkiye İşçi Partisi Belediye Başkan Adayı Burçin Acar ise buluşmaya katılmadı.
"CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı programa katılmadı"
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, böylesine güzel bir programa CHP Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın neden katılmadığına bir anlam veremediklerini anlatarak, "Özellikle Melek Mızrak Subaşı'nın yokluğu, programa katılan vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Toplantı boyunca Subaşı'nın neden katılmadığına dair sorular, moderatör Ayşenur Çelik'e yönetildi. Moderatör Ayşenur Çelik ise, kendilerine bu talebi ilettiklerini ve programa katılmayacaklarını söylediklerini belirtti. Bilecik'te ilk defa düzenlenen bu tarz bir programa katılmaması halk tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya platformlarında da Subaşı'nın programa katılmaması vatandaşlar arasında gündem oldu" dedi.
Katılımcı adayların Bilecik için projelerini ve vizyonlarını anlattıkları bu platformda, şehrimizin geleceğine dair umutlarını paylaştı. Vatandaşların da başkan adaylarına doğrudan yönelttiği sorular sayesinde merak edilen birçok soru cevabını bulmuş oldu. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › Bilecik'te düzenlenen 'Mikrofon Sende' programında CHP Belediye Başkan Adayı katılmadı - Son Dakika
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Operasyonlarda, metamfetamin, bong, sigara, elektronik sigara, muhtelif emtia, cep telefonu ve kaçak çay ele geçirildi. Toplamda 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlar, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
AK Parti'nin Tokat mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yılın 2. yarısında düşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız." dedi.
Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan tutuklu sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanığın terör örgütüyle bağlantısı olduğu ve örgüt faaliyetlerine katıldığı belirlendi.
Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın darp edilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, 'Müşteki yere düşünce kafasını yere vurdu. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darp etmedik' dedi.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Hamamyolu, İki Eylül Caddesi ve Yediler Parkı'nı ziyaret etti. Alp, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümler üzerine konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?