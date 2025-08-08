Bilecik\'te MHP\'li İki Meclis Üyesi İstifa Etti

Bilecik'te Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) seçilerek Pazaryeri Belediye Meclisi'nde görev alan Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) seçilen Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir, partilerinden istifa etti. İstifalar, Pazaryeri Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı öncesi kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya bağımsız meclis üyesi olarak katılan Uzun ve Sibir, resmi açıklamayı önünüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi. - BİLECİK