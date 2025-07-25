Bilecik ve İzmir Afet Bölgesi İlan Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'in 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir ve Bilecik'in 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, 27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında çıkan yangınlarla mücadelede AFAD'dan bin 191 personel ve 198 arama-kurtarma aracı, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 953 personel ve 18 hava aracı, Emniyet Genel Müdürlüğünden bin 675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA, Sahil Güvenlik Komutanlığından 237 personelin görev aldığını ifade etti.

"Bilecik ve İzmir illerimiz de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi"

Meydana gelen orman yangınlarında 120 mahalledeki vatandaşların tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındığını belirten Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle 9 ilde bin 157 bina, bin 458 bağımsız bölüm incelenerek, 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimiz de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda üç ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 lira ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin lira ödeme yapıldı. Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğu belirlendi."

Yerlikaya paylaşımında ayrıca, 1 Mayıs-24 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen yangınlarla ilgili Jandarma Genel Komutanlığınca yakalanan 25 kişinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yakalanan 2 kişinin tutuklandığını kaydetti. - ANKARA