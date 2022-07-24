Binali Yıldırım: "2023'te er meydanına çıkacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz, derler ya, aynen bizim muhalefet gibi. Ama tekrar biraz sonra er meydanına çıkacak güreşçilerimiz gibi 2023'te de bizler er meydanına çıkacağız" dedi.

Kavak Belediyesi tarafından 9. Geleneksel Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali ve Yaz Şenliği düzenlendi. Kavak Belediyesi Güvenpark Piknik Alanı'nda 22-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şenliklerde ilk iki günde yöresel ve tanınmış sanatçıların konserleri yanında, halat çekme, çuvalda koşma, kaşıkta yumurta taşıma, yoğurt içinde para bulma ve sandalye kapma gibi çeşitli yarışmalar ile davul zurna ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şenliğin son günü etkinlikleri ise bugün saat 11.00'de Karakucak güreşlerinin yapılması ile başladı. Küçük yaş ve ağırlıktaki gruplarla başlayan güreşlerde tempo giderek arttı. Çeşitli yaş ve kategorilerde sporcular gruplar halinde çayıra gelerek rakiplerinin sırtını yere getirmeye çalıştı. Başpehlivanların güreşlerinde ise heyecan doruğa yükseldi.

Samsun'da ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Karakucak Güreş Festivali'ne geldi. Burada vatandaşları selamlayan Binali Yıldırım, Başpehlivan Şaban Yılmaz'ın müsabakasını da izledi. Protokol konuşmaları yapıldı. Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "Yaşar Doğu kısa ömrüne 48 yıla, 47 güreş sığdırmış. ve bunun 46 tanesini kazanmış. Bunun 33 tanesini de tuşla kazanmış. Hani 'yenilen pehlivan güreşe doymaz' derler ya, aynen bizim muhalefet gibi. Ama tekrar biraz sonra er meydanına çıkacak güreşçilerimiz gibi 2023'te de bizler er meydanına çıkacağız. ve orada milletimizin önünde mücadelemizi vereceğiz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhuriyetimizin 100 yılı. Samsun deyince sıradan bir şehir akla gelmiyor. Samsun esasında Cumhuriyet'in kuruluşunun başladığı, kurtuluşun başladığı şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının istiklal mücadelesini başlattığı şehirdir. Onun için Samsun'a son 20 yılda hakikaten güzel hizmetler yaptık. Şu Kavak'ın hemen ilerisinde Çakallı rampalarını bizim yaşlarımızda olanlar bilir. Orada nice acılar yaşandığını bilirler. Elhamdülillah dağları deldik, ovaları viyadüklerle geçtik yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Sevgili Kavaklılar yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini sizler de gösterdiniz. FETÖ terör örgütüne karşı ay-yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Rahmetli Yaşar Doğu burada doğdu. Burada yaşadı. Hemen yakınımızda Emirli Mahallemizde doğdu. Oranın çocuğu oranın genci. Bu bağlamda dünya şampiyonluklarını ülkemize kazandırmış çok önemli bir değerimiz. Onun anısına onu daha da iyi anmak için ve yeni güreşçilerimizin önünü açmak için bu güreşler tertip ediliyor. İnşallah hepsi birer Yaşar Doğu olurlar" ifadelerini kullandı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "3 yıldan beri maalesef bu etkinlikleri yapamıyorduk. Ama hamdolsun ki pandeminin artık yavaş yavaş sona ermesiyle festivalimizi cuma günü başlattık. 3 gündür dolu dolu geçiriyoruz, vatandaşlarımızla hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra güreş ağalığı yarışması yapıldı. Karakucak Güreş Festivali güreş ağalığını 355 bin TL ile Ali Hikmet Karaosmanoğlu kazandı. Ardından yarı final ve final müsabakaları yapılarak festivalde dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterileriyle ve sanatçıların konserleriyle festival sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de katıldı. - SAMSUN