Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)

03.03.2022 19:08
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)

UKRAYNA'DAN GETİRİLEN KIRIM TÜRKLERINI ZİYARET ETTİAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ile getirilip, Edirne'de Dr.

UKRAYNA'DAN GETİRİLEN KIRIM TÜRKLERINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ile getirilip, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Oteli'ne yerleştirilen Kırım Türklerini ziyaret etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan'ın da eşlik ettiği Yıldırım, Kırım Tatar Türkleri ile sohbet etti. Kırım Tatar Türklerinin daha önce de aynı zulme maruz kaldıklarını söyleyen Yıldırım, "Yaraları sarılmadan yeniden savaşla yüz yüze kaldınız. Sevdiklerinizden, yakınlarınızdan ayrılmak zorunda kaldınız. Savaş çok kötü bir şey. En büyük bedeli de siviller ödüyor, çocuklar ödüyor. Biz bu savaşın çıkmaması için Cumhurbaşkanımız çok büyük çaba sarf etti ama maalesef bir akıl tutulması yaşıyoruz" diye konuştu.

'KIRIM TATAR TÜRKLERİ BİZİM KARDEŞİMİZ 'Türkiye'nin her zaman mağdurların, muhtaçların ve zorda kalanların yanında olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda bu anlamsız savaş biter masum insanlar, çocuklar ölmez. İnsanlar, vatanlarından, evlerinden gitmek zorunda kalmazlar. Türkiye her zaman mağdurların, muhtaçların, zorda olanların yanında olmuştur. Siz Kırım Tatar Türkleri olarak bizim kardeşimizsiniz. Kardeşe düşende zor zamanda yardımcı olmaktır. Evinizin rahatlığını sağlayamayız ama can güvenliğinizi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sağlıyor. Ümidimiz bir an önce bu savaş biter tekrar sevdiklerinizle, yakınlarınızla bir araya gelme imkanına kavuşursunuz. Edirne Valimize, milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Burada emin ellerdesiniz, evinizdesiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Yıldırım, ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.


Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3)
YORUMLAR
500
Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

Binali Yıldırım, Ukrayna, Edirne, Kırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3) - Son Dakika


Son Dakika
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 19:14:38. #1.13#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement