Binali Yıldırım: Bu adil olmayan orantısız bir savaştır, kabul edilemez (3) - Son Dakika

UKRAYNA'DAN GETİRİLEN KIRIM TÜRKLERINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ile getirilip, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Oteli'ne yerleştirilen Kırım Türklerini ziyaret etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan'ın da eşlik ettiği Yıldırım, Kırım Tatar Türkleri ile sohbet etti. Kırım Tatar Türklerinin daha önce de aynı zulme maruz kaldıklarını söyleyen Yıldırım, "Yaraları sarılmadan yeniden savaşla yüz yüze kaldınız. Sevdiklerinizden, yakınlarınızdan ayrılmak zorunda kaldınız. Savaş çok kötü bir şey. En büyük bedeli de siviller ödüyor, çocuklar ödüyor. Biz bu savaşın çıkmaması için Cumhurbaşkanımız çok büyük çaba sarf etti ama maalesef bir akıl tutulması yaşıyoruz" diye konuştu.

'KIRIM TATAR TÜRKLERİ BİZİM KARDEŞİMİZ ' Türkiye 'nin her zaman mağdurların, muhtaçların ve zorda kalanların yanında olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda bu anlamsız savaş biter masum insanlar, çocuklar ölmez. İnsanlar, vatanlarından, evlerinden gitmek zorunda kalmazlar. Türkiye her zaman mağdurların, muhtaçların, zorda olanların yanında olmuştur. Siz Kırım Tatar Türkleri olarak bizim kardeşimizsiniz. Kardeşe düşende zor zamanda yardımcı olmaktır. Evinizin rahatlığını sağlayamayız ama can güvenliğinizi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sağlıyor. Ümidimiz bir an önce bu savaş biter tekrar sevdiklerinizle, yakınlarınızla bir araya gelme imkanına kavuşursunuz. Edirne Valimize, milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Burada emin ellerdesiniz, evinizdesiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Yıldırım, ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.