25'inci Malatya Kayısı Festivali'nin açılışına katılmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, en güzel kayısıların bulunduğu standı gezdi.

Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki fuar alanında yer alan en güzel kayısıların bulunduğu standı gezen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bütün yarışmacılara başarılar dileyerek, "Benim için hepsi güzel" dedi. Gönlünde bütün üreticilerin birinci olduğunu kaydeden Yıldırım, üretmenin insanlığa yapılabilecek en büyük hizmetlerin başında geldiğini vurguladı. "25'incisi gerçekleştirilen Kayısı Festivali dolayısıyla kayısının başkenti Malatya'dayız" diyerek sözlerine başlayan Binali Yıldırım, "200'e yakın kayısı üreticimizin numuneleri bugün yarışa girdiler. Çok heyecanlı bir süreç yaşadılar. Benim nazarımda sadece üçü değil, bütün üreticilerimiz birincidir. Üretmek çok kutsal bir şeydir. Üretmek insanlarımıza, insanlığa yapılabilecek en büyük hizmetlerin başında geliyor. Kayısı sadece bir bahçe değil. Bir bahçeyi bir ülkenin en temel ihracat ürünü haline getiren Malatya'yı ve Malatya çiftçisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Fuar alanındaki stantları gezen Yıldırım, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Öte yandan en güzel kayısı ile onu üreten çiftçi ise jüri heyetinin yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak. Sonuçlar akşam festival çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikte açıklanacak. - MALATYA