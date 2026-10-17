Binali Yıldırım Erzincan\'da dirençli şehirler için öncelikli ihtiyaçlara dikkat çekti

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın geleceğine yönelik projelerin hayata geçirilmesinde kurumlar arası iş birliğinin ve kaynakların öncelikli ihtiyaçlara yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Erzincan Kent Konseyince AFAD toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, şehrin gelişimine katkı sunacak projeler, kültürel değerlerin korunması ve kent kimliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin gelişiminin yalnızca fiziki yatırımlarla değerlendirilemeyeceğini belirterek, kent ile insan arasındaki bağın önemine dikkati çekti.

Kent Konseyinin şehirde yaşayan insanların ortak iradesini yansıtan bir yapı olduğunu ifade eden Yıldırım, hazırlanacak projelerin belediyeyle yakın iş birliği içerisinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

İhtiyaçların belirlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda doğru planlamanın önemine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çok şey isteyebilirsiniz, hayalleriniz sınırsız olabilir. Ama ihtiyaçların sınırsız olduğu, kaynakların sınırlı olduğu gerçeğini de göz ardı etmemelisiniz. İşte bu sınırsız ihtiyaçları, beklentileri sınırlı kaynaklarla gerçekleştirebilmek için öncelik önemli hale geliyor. Önceliklerimizi doğru belirlememiz lazım."

Altyapı yatırımlarının öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunduğunu belirten Yıldırım, tarihi ve kültürel mirası görünür kılacak projelerin de şehir yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Erzincan'ın deprem geçmişine de değinen Yıldırım, 1939 ve 1992 depremlerinin kentte derin izler bıraktığını hatırlattı. Deprem riskine karşı dirençli şehirler oluşturmanın önemini vurgulayan Yıldırım, yaşanan acılardan çıkarılan derslerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Erzincan'daki projeler değerlendirildi

Erzincan Kent Konseyi Başkanı Av. Mustafa Çağatay Çağan da açılış konuşmasında, hazırladıkları projelerde insan ile kent arasındaki ilişkiyi merkeze aldıklarını belirtti.

Erzincan'ın kendine özgü yapısı ve ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çağan, kent kültürünün geliştirilmesi ve şehir yaşamına katılımın artırılması için toplumun tüm kesimlerinin katkısını önemsediklerini dile getirdi.

Farklı görüşlerin demokratik bir ortamda değerlendirilmesinin şehrin geleceğine yönelik ortak bir vizyon oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Çağan, Kent Konseyinin projelerini katılımcı ve sorumlu bir anlayışla hazırladığını bildirdi.