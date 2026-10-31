Binali Yıldırım, KKTC'yi tecridin insanlığa ve hukuka sığmadığını söyledi - Son Dakika
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Binali Yıldırım, KKTC'yi tecridin insanlığa ve hukuka sığmadığını söyledi

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Binali Yıldırım, KKTC\'yi tecridin insanlığa ve hukuka sığmadığını söyledi
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TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz üyesi olduğunu, Kıbrıs'ı tecridin insanlığa ve uluslararası hukuka sığmadığını söyledi. Yıldırım, Orta Koridor'da taşınan yük miktarının 4,5 milyon ton olduğunu ifade etti.

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir üyesidir. Kıbrıs'ı tecride, izolasyona mahkum etmek, onları bölgesel ve küresel gelişmelerden, imkanlardan mahrum bırakmak ne insanlığa sığar ne de uluslararası hukuka sığar" dedi.

Türk Dünyası Diyalog Forumu, 2'nci gün oturumlarıyla devam etti. Program kapsamında, TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla 'Orta Koridor'dan Ortak Üretim Ekosistemine: Türk Dünyasında Ekonomi Modeli' başlıklı panel düzenlendi. Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunun ve Orta Koridor'un Doğu-Batı ticaretindeki stratejik öneminin ele alındığı panele; TDT Aksakallar Heyeti üyeleri, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC milletvekilleri ve çok sayıda diplomat katıldı. TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Orta Koridor'un sadece bir taşıma güzergahı olmadığını söyleyerek, "Doğudan batıya önemli bir ticaret güzergahıdır. Asırlardan beri İpek Yolu, Baharat Yolu, Kürk Yolu diye hep doğu-batı ticaretinde kullanılan 3 tane temel güzergah var. Bu güzergahlara neresinden bakarsak bakalım, katma değeri en yüksek koridor, Orta Koridor'dur. Ama Doğu-Batı ticaretinde ve taşımacılığında paylara bakarsak durum öyle değil. Çok uzun olmasına rağmen kuzey güzergahında yılda 180 milyon ton taşıma yapılıyor ama Orta Koridor'da taşınan yük miktarı 4,5 milyon ton. Güneyde ise daha az 3 milyon ton" ifadelerini kullandı.

'TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Doğu Akdeniz'de fırtınalar koptuğunu söyleyen Yıldırım, "Doğu Akdeniz'de fırtınalar kopuyor, oradaki zenginlikleri birtakım ülkeler yağmalamaya çalışıyor. Kural tanımaz bir şekilde, hukuka aykırı olarak, uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz görmezden geliniyor. Buna asla müsaade etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir üyesidir. Kıbrıs'ı tecride, izolasyona mahkum etmek, onları bölgesel ve küresel gelişmelerden, imkanlardan mahrum bırakmak ne insanlığa sığar ne de uluslararası hukuka sığar. Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, Türk devletleri olarak da elimizden geleni yapacağız" dedi.

'BİZİ BİRLEŞTİREN TÜRKLÜKTÜR'

TDT Aksakallar Heyeti'nin çalışmalarını anlatan Binali Yıldırım, ortak tarih çalışmalarının ağır aksak ilerlediğini belirterek, "Burada içimizden bir türlü kurtaramadığımız bir hastalık zuhur etti. Herkes kendi boyunu ön plana çıkarmak istiyor. Efendim, 'Ben Oğuz'um, ben Kıpçak'ım, ben filancayım' tamam, boylarımız farklı ama soyumuz da net. Ziya Gökalp'in sözü, bizi birleştiren Türklüktür. Dolayısıyla kendi halimizi, boyumuzu, soyumuzu ön plana çıkarmakla bir yere varamayız. Bu konuda da daha geniş düşünmeye ihtiyacımız var ve bir an önce de bu ortak tarih çalışmasını tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTORĞAFLI

Kaynak: DHA
Binali YıldırımPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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