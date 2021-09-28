Binali Yıldırım Tuzla'da sanayici ve iş insanları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen iş insanları ve istişare toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve iş insanları katıldı.

Tuzla'da hizmet üreterek ülke ekonomisine katma değer sağlayan sanayici ve işadamları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve sanayici iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, eğitimden, ulaşıma, altyapıdan sağlığa kadar her alanda gelişim sergileyen Tuzla'da sanayici ve iş insanları ile bir araya gelindi. Programda katılımcıların düşünceleri, sorunları, çözüm önerileri dikkatle dinlenerek, gelecek dönemin yol haritası için hedefler paylaşıldı.

"İstanbul ürettiği ekonomik değer bakımından önemli noktada"

Tuzla'da gerçekleştirilen iş insanları toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İstanbul esasında Türkiye'nin özeti. İstanbul'da Anadolu'yu görürsünüz, İstanbul'da Karadeniz'i görürsünüz. Akdeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı, Güneydoğu'yu ve Türkiye'nin bir mozaiği. Dolayısıyla İstanbul'un kalp atışları aslında Türkiye'nin genel manzarasını da gösterir. İstanbul nüfus olarak Türkiye'nin 5'te biri ama ürettiği ekonomik değer bakımından yüzde 40'ın üzerinde, yani Türkiye'nin ürettiği katma değerin yüzde 40'ından fazlası İstanbul'dur" dedi.

"İstanbul Türkiye'nin ihracat kapısı"

Yıldırım, "İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin ihracat kapısı. Anadolu'ya açılan ticaretin kapısı. Toplam ihracatımızın, ticaretimizin yarıdan fazlası İstanbul üzerinden dönüyor. İstanbul'da istihdamın, üretimin de merkezi velhasıl İstanbul tek başına bütün Türkiye'yi taşıyan önemli ilimiz. Yani İstanbul yük olan değil Türkiye'nin yükünü alan ve Türkiye'nin ekonomisini büyüten bir şehir. Bu yönüyle de bütün Anadolu şehirlerine de ayrı katkı sağlayacağız. Böylesine bir şehirde Tuzla bölgemizde 5 tane organize sanayi, her türlü imalatı yapan gemicilik, demircilik, genel imalat sanayi, kimya sanayi birçok alanda üretim yapan sizin gibi iş insanlarımız var. Üretmek demek ülkenin kalkınmasına, refahına katkı sağlamaktır. Üretmek zahmetli bir iştir. Para kazanmak için üretmek, üretici olmak, sanayici olmak en önce tercih edilecek bir iş değildir. Bu işi yapmış bir kardeşiniz olarak söyledim. Peki neden üretiyorsunuz? Şunun için üretiyorsunuz; çünkü üretmenin hazzı hiçbir şeyde yoktur. Bir ürün ortaya çıkardığınız zaman bütün yorgunluklarınız ortadan kalkar. O ürünün karşısına geçer, işte yaptım, başardım dersiniz. Bunun hazzı hiçbir maddi değere değişmez, değişilmez" şeklinde konuştu.

"Dünyanın neresinde olursak olalım şu anda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Ülkemiz iki yıl bir pandemi yaşadı. Dünya da yaşadı ve pandeminin sosyolojik, ekonomik ve psikolojik sorunları oluştu. Sahada da en çok bu ekonomik sorunlarla karşı karşıyayız. Emin olun Türkiye'de sorun varsa veya alım gücünde darlık varsa Amerika'da, Avrupa'da yok mu? Orada da illaki var. Dünyanın neresinde şu anda olursak olalım ciddi bir sıkıntı yaşanıyor" dedi. - İSTANBUL