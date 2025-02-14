Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Politika › Bingöl'de Otobüs Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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