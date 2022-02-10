Üye Girişi
Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak - Son Dakika

Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak

10.02.2022 00:17
Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilkinin Ankara'da yapılacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilkinin Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilki, Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Philip Barton başkanlıklarında, 10 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement