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BİSAG üyeleri Taliban ve Afganistan'ı konuştu - Son Dakika

BİSAG üyeleri Taliban ve Afganistan'ı konuştu

09.11.2021 12:39
BİSAG üyeleri Taliban ve Afganistan'ı konuştu

Bursa İhtisas Strateji Araştırma Grubu (BİSAG) üyelerinin 239. toplantısı Kasım Grubu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bursa İhtisas Strateji Araştırma Grubu (BİSAG) üyelerinin 239. toplantısı Kasım Grubu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Her ay düzenledikleri toplantıda gündemdeki konuları alanında uzman kişileri konuk ederek değerlendiren BİSAG üyeleri, kasım ayı toplantısında Afganistan'ı ele aldı. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt katıldı.

Merinos Gölpark'ta organize edilen toplantıda Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bursa İl Kültür Müdürü Abdullah Demir, AK Parti geçmiş dönem Milletvekili İsmet Su ve çok sayıda BİSAG üyesi hazır bulundu.

Veysel Kurt'un konuk konuşmacı katıldığı toplantının açılışında konuşan Dr. Ahmet Özkul, Kasım Ayı Grubu olarak BİSAG'ın 239. toplantısını organize ederek Afganistan ve Afganistan'da yaşanan gelişmeleri gündemlerine aldıklarını belirterek, bu kapsamda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla tanınan Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Veysel Kurt'u üyelerle buluşturduklarını söyledi.

Toplantının açılışında konuşan ve Özel Hayat Hastanesi ile Türkiye Hayat Sağlığı Vakfı'nın çalışmalarına değinen Dr. Ahmet Özkul, "Türkiye Hayat Sağlık Vakfı çalışmalarıyla sosyal hayatın içinde bulunuyoruz. Uludağ Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne başarıyla giren öğrencilerden her iki fakültenden beşer öğrenciye burs veriyoruz. Hayat Hastanesi'nin 43'üncü kuruluş yılı münasebetiyle 43 tıp fakültesi öğrencisine burs veriyoruz. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taliban ve Afganistan

Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt da, Afganistan'ın bugünkü özel konumunu değerlendirirken, "Sovyetlerin darbesine karşı mücahit grupların başlattığı direnişten itibaren Afganistan'ın bu günkü tarihi şekilleniyor. İlan edilen cihat ve akabinde ABD'nin müdahalesi bize bugünün keşmekeşliğinin alt yapısını oluşturuyor. 1994'te Taliban bu dağınık grupların arasından çıkıyor ve 1996'da Kabil'i de ele geçirip iktidar oluyor. Devam eden süreçte ABD'nin müdahalesi kanlı bir dönemi başlattı. Peki, bu 20 yıllık mücadelenin ardından Amerika neden çekildi? ABD yenildi, yoruldu bu savaşı sürdüremeyeceğini anlayarak çekildi. Çünkü karşılarında beğenelim veya beğenmeyelim vazgeçmeyen bir şey var. 2001'de dağlara çekilen Taliban 2016'da ülkenin yüzde 50- 55'ini zaten kontrol ediyordu. ABD ile masaya oturduklarında zaten elleri çok güçlüydü. Tabi Taliban'ın sicili temiz değil bunu açık olarak ifade etmeliyiz. Çok büyük komplo teorilerine gerek yok. NATO ve ABD Afganistan'da başarısız oldu" dedi. - BURSA

Ahmet Özkul, Afganistan, Kasım, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BİSAG üyeleri Taliban ve Afganistan'ı konuştu - Son Dakika


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