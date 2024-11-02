Blinken'dan İsrail'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Blinken'dan İsrail'e Destek Mesajı

Blinken\'dan İsrail\'e Destek Mesajı

Blinken, İsrail'in güvenliği ve Gazze'deki insani durumu ele aldı, İran tehditlerine karşı destek verdi.

02.11.2024 02:57
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmede, "İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin "bölgesel gerilimin azaltılması için gerekli adımları ele aldıkları" kaydedildi. "Bakan Blinken Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin evlerine döndürülmesinin öneminin yanı sıra, çatışma sonrası dönemde yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanmayı sağlayacak bir yol çizilmesinin gerekliliğini vurguladı" denilen açıklamada, "Gazze'deki insani koşulların vahim durumunu gündeme getiren Blinken, durumun iyileştirilmesi için gerekli adımları ele alarak sivillere yardımın artırılması için daha fazla adım atılması çağrısında bulundu" ifadeleri kullanıldı. İkilinin "Hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşılmasına yönelik devam eden çabaları ele aldığı" aktarılan açıklamada, "Blinken'in İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha yinelediği" vurgulandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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