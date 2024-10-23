Blinken'dan TUSAŞ Saldırısına Kınama

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Blinken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri, Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birliktedir" ifadelerini kullandı.