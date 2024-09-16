Blinken'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Blinken'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Vurgusu

Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesinde barışı desteklediklerini ifade etti.

16.09.2024 19:33
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışı desteklediklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, iklim meseleleri, ikili ilişkiler ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki mevcut durum ele alındı. Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanmasının önemine değinen Blinken, "Amerika Birleşik Devletleri bu hedefe ulaşmak için çabalarını sürdürecektir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi konusunda kaydedilen ilerleme ve devlet sınırlarının belirlenmesi için kurulan komisyonların ortak çalışmaları, 30 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan yönetmelik ile beraber önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir" diye konuştu.

"Barış anlaşmasının inisiyatifi Azerbaycan'a ait"

Bölgede artık barışın hakim olduğunu söyleyen Aliyev, "Azerbaycan'ın çabaları sayesinde bölgemizde adalet ve uluslararası hukuka dayanan yeni gerçeklikler ve mevcut durum oluştu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının inisiyatifi Azerbaycan'a ait. Bu anlaşmanın imzalanması için Ermenistan'ın kendi anayasası ve diğer yasal düzenlemeleri çerçevesinde Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarından vazgeçmesi gerek. Ayrıca geçmişin parçası olan AGİT Minsk Grubu ve buna bağlı tüm kurumların faaliyetlerine son verilmesi gerekiyor" dedi.

Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme konusuna da değinen Aliyev, sınırların belirlenmesi sürecindeki olumlu sonuçları vurgulayarak, bu sürecin yönetmelik çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

Görüşmenin devamında COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesi ve Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Blinken'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Vurgusu - Son Dakika

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