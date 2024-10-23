Blinken: İsrail, Sinwar'ın Ölümünü Fırsata Çevirsin - Son Dakika
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Politika

Blinken: İsrail, Sinwar'ın Ölümünü Fırsata Çevirsin

Blinken, İsrail'in rehineleri kurtarması ve savaşları sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 12:19
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in "Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümünün ardından elde edilen fırsatı" uzun vadeli bir çözüme ulaşmak için kullanması gerektiğini ifade ederek, "Yapılacak iki şey kaldı; rehineleri evlerine getirmek ve savaşı sona erdirmek" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 11. Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail'e gelmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken temaslarını tamamlayarak İsrail'den ayrıldı. İsrail'in ardından Suudi Arabistan'a hareket etmek üzere geldiği havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Blinken, İsrail'e "Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümünün ardından elde edilen fırsatı" uzun vadeli bir çözüme ulaşmak için kullanması çağrısında bulundu. Blinken, "Şimdi bu başarıları kalıcı stratejik başarıya dönüştürme zamanı. Yapılacak iki şey kaldı; rehineleri evlerine getirmek ve savaşı sona erdirmek" dedi.

Blinken açıklamalarında Gaze'ye insani yardımların arttırılmasında bir ilerleme olduğunu belirterek, "Bu iyi bir şey. Ancak daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve en önemlisi de bunun sürdürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılara da değinen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrail'in daha büyük bir tırmanmaya yol açmayacak şekilde karşılık vermesi de çok önemli" açıklamasını yaptı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Blinken: İsrail, Sinwar'ın Ölümünü Fırsata Çevirsin - Son Dakika

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